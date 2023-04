L’universo di The Walking Dead è in grande espansione. In occasione della conferenza per la programmazione di AMC Networks, c’è stato un piccolo raduno che ha coinvolto gli attori principali sella serie originale. In particolare, è stato possibile assistere all’incontro tra Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Quest’ultimo, che ha dato il volto a Negan e che sarà presente anche in Dead City, non ha potuto fare a meno di pubblicare alcune foto dell’evento sul suo profilo di Instagram. Ha ammesso di essere stato felicissimo di poter rivedere le persone che, per tanto tempo, hanno rappresentato la sua famiglia:

È passato troppo tempo. Rimpatriato con la famiglia stasera… non so dirvi quanto è stato bello vedere queste persone.

Tutte le puntate della serie tv sono disponibili sulla piattaforma di Disney+. Per accedere al catalogo, è necessario essere in possesso dell’abbonamento esclusivo.