Le Iene ritorna stasera con una grande serata. Per la puntata del 21 Marzo Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, ospiterà grandi artisti del mondo della musica e dello spettacolo.

Ci saranno infatti Fiorella Mannoia e Francesca Michelin, uscita recentemente con il suo ultimo disco. Inoltre, troveremo anche Carolina Orlandi, figlia della moglie del manager David Rossi, scomparso dieci anni fa a Siena e lo stylist Nicolò Cerioni.

Giulia Salemi ritorna a Le Iene

Dopo il bel monologo a sostegno delle donne iraniane, realizzato 5 mesi fa, Giulia Salemi ritorna a Le Iene. Sarà parte del servizio di Roberta Rei. Infatti, la giornalista ritornerà a parlare di Elaheh Tavakolian, la giovane donna iraniana diventata uno dei simboli della lotta nel suo Paese, che finalmente è arrivata in Italia.

Dopo averla incontrata in Turchia, Roberta Rei l’ha ritrovata nel nostro Paese. La donna porta una benda sull’occhio che le copre la ferita causata da un proiettile, che è statosparato dalle forze di sicurezza durante una delle brutali repressioni alle manifestazioni antigovernative.

Grazie all’appello fatto la settimana scorsa – in collaborazione con l’associazione Soleterre – sono state finanziate le cure e il viaggio della giovane donna. È stata infatti raggiunta la cifra di 14.500 euro. Mercoledì Elaheh sarà ricoverata nel reparto di Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove comincerà l’iter medico per le cure. Roberta Ria le ha voluto far conoscere Giulia Salemi, grande sostenitrice della sua causa.

Appuntamento dunque stasera, in prima serata su Italia 1 con Le Iene.