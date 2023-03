Il prime time di Rai 2 del 20 Marzo sarà caratterizzato dalla messa in onda della sesta puntata della nona edizione di Stasera tutto è possibile. Il format, condotto da Stefano De Martino, sta continuando a stimolare la curiosità del pubblico. Si tratta di un programma originale e divertente che, con i suoi numerosi ospiti, è in grado di tenere tutti incollati al piccolo schermo. L’appuntamento odierno non sarà da meno. Lo studio, infatti, vedrà la presenza di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 20 Marzo 2023: in arrivo la sesta puntata

Stefano De Martino si sta rivelando il conduttore perfetto per Stasera tutto è possibile. Il suo approccio, professionale, ma divertente, permette di dare vita a puntate entusiasmanti. Quella del 20 Marzo 2023 avrà il titolo di È Primavera.

I giochi, come sempre, saranno uno degli elementi cardini dell’appuntamento. I concorrenti potranno cimentarsi in sfide come Speed quiz, La stanza inclinata, Decollo immediato, Alphabody, Segui il labiale, Rumori di mimo e La coppia che scoppia. L’ex ballerino di Amici, per l’occasione, ha invitato volti molto amati del mondo dello spettacolo. Particolarmente rilevante sarà la presenza di Herbert Ballerina, reduce dalla terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, l’interprete Francesco Procopio, famoso per aver ricoperto ruoli in diversi film di successo come L’Uomo Senza Gravità e Arrivano i Prof, Bianca Guaccero, dedita al cinema, al teatro e alla televisione, e l’attore Giuseppe Scoditti.

Ospite inaspettato per Stasera tutto è possibile

Gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile non sono finiti qui. Stefano De Martino, infatti, avrà modo di interagire con il simpaticissimo comico Peppe Iodice e Samira Lui, ex concorrente di Tale e Quale Show. Inaspettatamente, per la prima volta, ci sarà anche Nino Frassica. L’attore, fino a questo momento, non ha mai avuto modo di partecipare al programma, però, stando alla sua brillante carriera, ha tutte le carte in regola per far divertire il pubblico di Rai 2.

Ovviamente, non mancherà Vincenzo De Lucia che, con l’imitazione di Maria De Filippi e Federica Sciarelli, regalerà all’appuntamento una ventata d’aria fresca.