Oggi pomeriggio va in scena la finale dell’ATP Montpellier 2023 tra Jannik Sinner e Maxime Cressy. Per l’azzurro è la prima finale di quest’anno, l’ottava in carriera. Arriva dopo il successo in semifinale sulla stellina di casa Arthur Fils, non affatto banale come ci si poteva immaginare ad inizio torneo. Sorprende invece la presenza in finale del 25enne statunitense, dato che i bookmaker pronosticavano la vittoria della testa di serie numero 1 Holger Rune. Il danese ha però perso al tie-break del terzo set la semifinale, dovendo così rinunciare all’atto finale contro Jannik. Quest’oggi il numero uno del tennis italiano ha la possibilità di vincere il suo settimo titolo a soli 21 anni. Impressionante.

Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e dove vedere la finale tra Sinner e Cressy del’ATP 250 di Montpellier in televisione e in streaming.

ATP Montpellier: dove vedere Sinner-Cressy in TV

La finale dell’ATP Montpellier di oggi sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky) e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il match tra Sinner e Cressy si disputerà sul Court Patrice Dominguez e avrà inizio alle ore 15:00.

È la prima volta che i due tennisti si incontrano in un match ufficiale ATP, nonostante siano passati al circuito professionistico rispettivamente dal 2018 (Jannik) e 2019 (Maxime). Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno, di certo una finale non pronosticata dagli scommettitori né tantomeno dal tabellone, visto che lo statunitense non figurava nemmeno tra le prime otto teste di serie del torneo.

Per Maxime Cressy un torneo iniziato con la vittoria al primo turno contro l’elvetico Antoine Bellier e proseguito con i successi contro il finlandese Emil Ruusuvuori e il croato Borna Coric, testa di serie numero 3 del tabellone, fino al successo di ieri in semifinale contro il numero 1 del seeding Holger Rune. Contro il fenomeno danese il tennista francese naturalizzato statunitense ha vinto 7-5, 6(3)-7, 7-6(4), sorprendendo il pubblico e lo stesso Rune, che nei due incontri precedenti aveva disputate tre tie-break vincendoli tutti.

ATP Montpellier: dove vedere Sinner-Cressy in streaming

Lo streaming della finale di oggi tra Sinner e Cressy dell’ATP Montpellier sarà visibile su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv. La visione del live streaming su supertennis.tv richiede la registrazione di un nuovo account sul sito ufficiale del canale televisivo SuperTennis.

