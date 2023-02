Sex Education dovrà rinunciare a un numero non indifferente di protagonisti. Tra questi ci sarà anche Eric Effiong, interpretato da Ncuti Gatwa. È stato lui stesso a dare il triste annuncio sui social network. Il suo ultimo post su Instagram, infatti, riguarda proprio l’addio alla serie tv.

L’attore, senza mezzi termini, ha ringraziato tutti per il percorso fatto fino ad ora e per gli insegnamenti appresi: “Ultimo giorno. L’ultima volta”. Ha ricevuto anche il commento della collega Almee-Lou Wood: ” Il mio cuore è spezzato”. Sicuramente, sarà presente in alcuni episodi della quarta stagione, ma non se ne conosce ancora il numero.

In molti si stanno chiedendo il motivo per cui un personaggio così amato sia stato eliminato dal progetto. In realtà, è probabile che questa scelta sia da ricondurre al nuovo ruolo ottenuto dall’attore. Egli, stando alle recenti dichiarazioni, vestirà i panni del nuovo dottore in Dottor Who.

