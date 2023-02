Durante la terza serata di Sanremo 2023 che si è svolta proprio ieri, giovedì 9 febbraio 2023, l’esibizione di Gianluca Grignani è stata improvvisamente interrotta. Lo stesso big in gara ha chiesto a tutti di fermarsi con gran sorpresa da parte del pubblico. Che cos’è successo? Anche Grignani ha avuto dei problemi d’audio proprio come Blanco durante la sera precedente. Certo è che qui non è stato distrutto nulla sul palco, anzi il cantante ha fatto una vera e propria frecciatina al giovane collega.

Gianluca Grignani come Blanco: cos’è successo in diretta a Sanremo 2023

Mentre stava cantando la sua Quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani si è fermato e ha chiesto scusa a tutti. Il cantautore ha affermato di essere diventato grande e di aver imparato come si fa se l’audio non va bene. Un chiaro riferimento a Blanco che avrebbe dovuto fare la stessa identica cosa. Grignani ha chiesto più volte scusa e spiegato che è stata colpa sua. Ma che cosa è successo in diretta sul palco dell’Ariston? Il big scelto da Amadeus ha detto di aver fatto una richiesta prima dell’esibizione: quella di farsi abbassare l’audio della sua voce. Evidentemente però il volume era davvero troppo basso tant’è che Grignani ad un certo punto non sentiva più la voce. Il cantante si è comportato egregiamente nonostante l’accaduto facendo pure i complimenti al fonico di palco.

Gianluca Grignani e la battuta su Blanco: cos’ha detto

Amadeus, capendo il problema, si è presentato sul palco da Grignani. L’artista ha ribadito l’accaduto facendo un riferimento ancora più chiaro a quello che è successo la sera prima con Blanco. Gianluca ha detto che è stato un suo errore e che a cinquant’anni sa cosa fare e come comportarsi. A vent’anni, l’età di Blanco, probabilmente non l’avrebbe saputo fare. E così il conduttore ha poi permesso a Grignani di potersi esibire nuovamente con il tono giusto.

