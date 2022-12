Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023. Adesso che abbiamo scoperto tutti i Big in gara con i rispettivi titoli delle canzoni che porteranno sul palco, sta andando in onda il primo promo pubblicitario in tv. I protagonisti sono Amadeus e Gianni Morandi ma la città di sfondo dei due conduttori non è affatto Sanremo.

Sanremo 2023, Amadeus e Gianni Morandi hanno scelto Napoli per il primo promo tv

Da qualche giorno, sul piccolo schermo, sta iniziando ad andare in onda il primo promo ufficiale di Sanremo 2023. Per questa nuova edizione del Festival della canzone italiana, si è scelto di ‘correre’ in giro per l’Italia, toccando più città da Nord a Sud fino ad arrivare proprio a Sanremo. E visto che correre è la grande passione del co-conduttore Gianni Morandi, il cantante ha portato con sé Amadeus in questa impresa per fare un promo televisivo decisamente originale. Per la prima tappa di questa maratona già preannunciata durante la finale di Sanremo Giovani, Amadeus e Gianni hanno scelto Napoli. I conduttori si sono mostrati in tenuta ginnica sul lungomare, con sfondo Castel dell’Ovo.

Sanremo 2023, Amadeus e Gianni Morandi in giro per l’Italia per il promo pubblicitario

Napoli, come vi abbiamo anticipato, non sarà l’unica città che Amadeus e Morandi toccheranno prima di arrivare a Sanremo. I promo previsti saranno otto, dunque dovremo attenderci otto città diverse tra le varie pubblicità che si susseguiranno durante queste settimane. Gli scenari che andranno in onda nelle pubblicità saranno tra i più svariati. Stando alle anticipazioni di TV Blog, Amadeus e Gianni Morandi passeranno anche per i Fori Imperiali nel centro di Roma, toccando anche delle stradine di campagna nella provincia italiana.