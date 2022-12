Come apprendiamo dalla locandina ufficiale della terza stagione di Emily in Paris, pare proprio che per Emily Cooper siano finiti i giorni da turista e, dunque, la donna sembra essere, ormai, pronta a mostrarci tutto quello che ha appreso dallo stile delle parigine o, per meglio dire, dalle francesi. Ecco quali saranno i cambiamenti di look nel corso della terza stagione della serie in onda su Netflix.

Il punto della situazione

Riprendendo in mano la serie e ritornando a quanto mostrato durante la messa in onda, sappiamo che, un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per fare carriera, Emily si trova a un bivio in ogni aspetto della sua vita.

Per tale motivo, ci chiediamo: sceglierà di lavorare insieme a Madeline (Kate Walsh) o Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu)? Resterà con Alfie (Lucien Laviscount) o tenterà di riconquistare il cuore dello chef Gabriel (Lucas Bravo)?

Il cambio di stile e le dichiarazioni della costumista

La costumista Marylin Fitoussi, dalla terza stagione creerà i look di scena da sola e non più assieme alla stylist Patricia Field.

A proposito di Emily, invece, dice che ha appreso dalle francesi, grazie all’osservazione della loro moda, reinterpretandola a modo suo.

Prosegue, poi, avvertendo il pubblico e dicendo di non aspettarsi di vedere Emily vestire i colori nazionali francesi. Piuttosto, come ha commentato Lily Collins, bisognerà aspettarsi di vedere un nuovo stile definito di “tranquilla audacia”.

Nello specifico, la Fitoussi ha avuto l’idea di tradurre visivamente il cambiamento di Emily giocando con nuove silhouette. Ha introdotto pantaloni a vita alta e dalla gamba ampia, tacchi grossi e non più a stiletto, e una palette di colori molto più tenue, orientati verso lo chic parigino.

I cambiamenti di stile prevedono quanto di seguito elencato:

il colore fucsia è stato sostituito con nuance sempre audaci ma più rilassate,

il basco è stato sostituito con i foulard da annodare tra i capelli,

le scarpe che Emily indosserà avranno plateau e non più il tacco a spillo.

Inoltre, vi rammentiamo che i modelli di scarpe griffati da Malone Souliers e che verranno indossate nel corso delle 10 puntate, sono anche in vendita. Il modello Emily possiede un fiocco sulla tomaia. La scarpa Camille ha, invece, un grande motivo a cuore cristallizzato sulla punta, mentre il sabot Mindy ha fiori in organza applicati sulla punta.

Infine, appare doveroso far sapere che Fitoussi ha volutamente lavorato con designer emergenti, come Kevin Germanier e lo storico Patou, accostandoli ai big, come Celine, Prada, Manolo Blahnik e Giambattista Valli.

Dunque, come sottolinea Fitoussi, Emily in Paris è un messaggio di unicità e di rottura di codici, anche attraverso i look.