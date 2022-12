Nel corso delle ultime ore, James Mangold è intervenuto sui social per replicare alle risposte di un fan in merito alla saga di Indiana Jones, attualmente in fase di sviluppo per Disney+.

Nello specifico, il fan in questione aveva chiesto delle informazioni in merito al coinvolgimento di Harrison Ford o Phoebe Waller – Bridge all’interno del progetto per il piccolo schermo. Ecco qual è stata la risposta di Mangold.

Le dichiarazioni di James Mangold sulla presenza di Harrison Ford in Indiana Jones

Come dicevamo prima, la curiosità dei fan sul coinvolgimento di Harrison Ford nello spinoff della serie Indiana Jones, cresce a dismisura, tanto da indurre i fan a chiederne delle informazioni in merito.

A tal proposito, vista l’insistenza delle domande, il regista della saga e de La Ruota del Destino, James Mangold ha replicato in maniera molto diretta, dicendo semplicemente che, sia Ford che Waller – Bridge, non faranno parte del cast. Il medesimo ha, poi, aggiunto che non spetta a lui rivelare più di quello che ha scritto, lasciando un fitto alone di mistero.

Secondo alcune indiscrezioni, lo show sarebbe stato ideato come prequel del film I predatori dell’arca perduta e al centro della trama potrebbe esserci il padre di Marion, Abner Ravenwood, che è stato il mentore di Henry Jones Jr. e, successivamente, nonno di Mutt, personaggio affidato sul grande schermo a Shia LaBeouf.

Al momento, non possiamo far altro che constatare il fatto che la Lucasfilm non si sia ancora decisa a rivelare i dettagli ufficiali del progetto ideato come spinoff dei film di Indiana Jones e, molto probabilmente, bisognerà attendere la promozione di Indiana Jones 5, il film in arrivo nelle sale nel giugno 2023, per scoprire qualche nuovo dettaglio della serie.