In questi giorni, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile la nuova iniziativa promozionale Unieuro Specials, che comprende offerte su migliaia di prodotti — incluse numerose smart TV più e meno costose — con sconti a partire dal 22%.

Di seguito non verranno trattate le offerte su altre categorie di prodotti, già oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net; se invece volete buttare un occhio anche in casa di altre catene concorrenti, non dovete fare altro che visitare la nostra pagina dedicata alle offerte smart TV.

Offerte TV Unieuro Specials (fino al 6 novembre)

Prima di entrare nel vivo delle offerte TV, vediamo qualche informazione di carattere generale sulla nuova promozione di Unieuro: gli Unieuro Specials sono già attivi nel momento in cui scriviamo, ma saranno disponibili per pochi giorni, infatti la loro scadenza è programmata per il 6 novembre. Gli sconti in argomento partono dal 22% e raggiungono percentuali anche molto più elevate, tuttavia è fondamentale precisare che i prodotti coinvolti sono solo quelli a partire da 299 euro e che le offerte sono valide unicamente attraverso lo store online della nota catena e per ordini con consegna a domicilio. Insomma, i negozi fisici sono tagliati fuori dagli sconti e non possono neppure essere usati come punto di ritiro.

Fatte queste doverose premesse, andiamo subito a scoprire le migliori offerte in tema di smart TV rese disponibili dal rivenditore:

Tutte le altre offerte della promozione in discorso sono disponibili al link sottostante:

Offerte Unieuro Specials (fino al 6 novembre)

