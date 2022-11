La prima stagione di The Sandman ha esordito su Netflix nel 2022. Sono bastati solo pochi giorni per attirare l’attenzione degli utenti. Nel giro di una manciata di ore, la serie tv è diventata una tra le più amate della piattaforma. Il successo raggiunto aveva già fatto ipotizzare la possibilità che venisse rinnovata per un secondo ciclo narrativo. Però, fino alla conferma ufficiale da parte dei produttori, la situazione era rimasta in bilico. Per fortuna, la notizia non è tardata ad arrivare. Neil Gaiman, autore del fumetto che ha dato vita al titolo, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo entusiasmo con i fan.

The Sandman è stato rinnovato: Netflix annuncia la seconda stagione

The Sandman racconta la storia di Morfeo che, a causa di un’inaspettata cattura, durante la prima stagione, è stato costretto a viaggiare per il mondo alla ricerca dei suoi strumenti magici. Ha avuto modo di interagire con personaggi eccentrici e fantasiosi. Indimenticabile è la lotta contro Lucifero che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo.

Per fortuna, la storia di Sogno non si concluderà qui. Nelle ultime ore, infatti, è stata annunciato il rinnovo per la seconda stagione. La notizia è stata data da Netflix tramite un video a tema.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix! "There are some astonishing stories waiting for Morpheus & the rest of them… Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead… And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell," says @neilhimself pic.twitter.com/TbA3hnD5f6 — Netflix (@netflix) November 3, 2022

Neil Gaiman pronto per la seconda stagione di The Sandman: “Altre storie”

Neil Gaiman ha accolto la notizia del rinnovo di The Sandman con grande gioia. Ha ammesso che, in passato, molti produttori avevano espresso il desiderio di dedicarsi a una trasposizione del fumetto, però, alcuni di loro non avevano letto neanche la storia. La dichiarazione era stata diffusa in occasione de Symphony Space di New York City, a cui ha partecipato anche George R.R Martin:

Ho passato 30 anni a guardare le persone che voelvano adattare Sandman. E alcune di quelle persone non lo avevano nemmeno letto, avevano solo sfogliato alcuni fumetti o qualcosa del genere.

Con Netflix e Warner Bros, la situazione è completamente diversa. L’autore ha rivelato di essere davvero contento di poter lavorare con Allan Heinberg e David Goyer. Hanno già in mente tante nuove storie da raccontare:

Milioni e milioni di persone hanno accolto e guardato e amato The Sandman su Netflix, da affermati fan di Sandman a persone che erano semplicemente curiose, e poi divenute ossessionate dal Signore dei Sogni e la sua famiglia. Mi dà un piacere incredibile dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros., Allan Heinberg, David Goyer e io porteremo in vita altre storie di The Sandman.

In modo indiretto, ha anche anticipato alcuni elementi che faranno parte della seconda stagione. Stando alle sue parole, infatti, verrà dato più spazio anche agli altri membri della famiglia degli Eterni. Inoltre, ci sarà un nuovo confronto tra Morfeo e Lucifero: