È tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Boris su Disney+. La piattaforma streaming ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della serie originale italiana che debutterà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti gli episodi.

Boris 4 è pronta al ritorno

L’attesissima serie cult comedy , scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, racconterà ancora una volta ciò che succede dietro le quinte della tv e del cinema italiani. La cifra stilistica sarà mantenuta: tutto verrà raccontato con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi.Sono passati più di dieci anni e tutto è cambiato.

Questa volta René dovrà girare Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle. Come se la caverà? Ora lavora per una Piattaforma globale e dovrà adattare i suoi metodi alla nuova produzione. Dovrà vestire i panni del protagonista, morto a 33 anni, mentre lui ormai ne ha già 50. Inoltre sarà anche produttore con la sua SNIP (So Not Italian Production).

La casa di produzione fondata con la moglie Corinna non naviga in buone acque. La scrittura di Vita di Gesù è stata affidata ai soliti tre sceneggiatori. Coproduttore e organizzatore è Lopez, che, in pensione dalla Rete, si è reinventato produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità).

È un’occasione che non si possono lasciar sfuggire perché la Piattaforma europea più importante sta seriamente prendendo in considerazione il progetto ma, prima del via libera definitivo, serve l’approvazione delle sceneggiature (il “lock”) da parte dell’Algoritmo. Ma filerà tutto liscio?

I protagonisti di Boris 4 sono le nostre vecchie conoscenze

Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni a cui si aggiungono alcune new entry, in ordine alfabetico: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Angelica Leo, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.