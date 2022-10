Nella giornata di oggi, 1 ottobre 2022, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile sia online che in negozio la nuova iniziativa promozionale SOTTOCOSTO, che comprende un ampio numero di offerte interessanti su prodotti tecnologici delle categorie più disparate, inclusa una buona selezione di smart TV.

In questa sede non verranno trattati gli sconti relativi ad altre categorie di prodotti, che sono già stati oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net: se interessati, non vi resta che visitare la pagina linkata.

Offerte TV del SOTTOCOSTO di MediaWorld (fino al 10 ottobre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, vanno poste alcune premesse di carattere generale. Innanzitutto, il SOTTOCOSTO di MediaWorld (che ha scelto lo slogan “Inizia lo show delle grandi offerte“) è valido tanto sullo store online quando nei punti vendita fisici della nota catena e la scadenza è fissata per il prossimo 10 ottobre.

La consegna è gratuita solo ove ciò sia espressamente indicato — in questa sede, per fortuna, questo vale per la quasi totalità dei prodotti, l’unica eccezione presenta uno sconto talmente forte da meritare comunque un posto nella selezione —, non ci sono codici sconto da applicare e, come sempre, su tutti gli acquisti a partire da 199 euro è possibile optare per il pagamento a rate tramite il finanziamento a tasso zero.

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte sulle smart TV facenti parte della promozione in discorso:

Per queste e tutte le altre offerte rientranti nella stessa categoria, potete fare riferimento a questo link:

Offerte TV, Audio e Home Cinema del SOTTOCOSTO di MediaWorld (fino al 10 ottobre)

Invece, per tutte le offerte della promozione SOTTOCOSTO, non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante:

Offerte del SOTTOCOSTO di MediaWorld (fino al 10 ottobre)

