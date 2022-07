In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte dello Sconto World (“Offerte spaziali con sconti fino al 50%”), tra le quali figurano anche numerose smart TV di varie fasce di prezzo.

Insomma, dopo avervi illustrato giusto pochi istanti fa una selezione di offerte relative ai soli smartphone Android in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net, in questa sede ci occuperemo solo ed esclusivamente di quelle relative alle smart TV.

“Sconto World” di MediaWorld (fino al 1o luglio): informazioni utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste in questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprirne in breve le informazioni più importanti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Partiamo con il dire che l’iniziativa Sconto World è già attiva e che la scadenza è fissata per il prossimo 10 luglio 2022. Inoltre, tutte le offerte previste sono disponibili sia online che nei punti vendita fisici.

Il rivenditore, come al solito, permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte smart TV di MediaWorld “Sconto World” (fino al 10 luglio)

In questa sede, come detto, verranno prese in esame unicamente le offerte relative alle smart TV, tuttavia lo Sconto World di MediaWorld ne comprende anche tantissime altre su prodotti tecnologici delle categorie più disparate che potete trovare a questo link.

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte sulle smart TV facenti parte della promozione:

Queste e tutte le altre offerte per smart TV e non solo sono disponibili al link sottostante:

Offerte smart TV di MediaWorld “Sconto World” (fino al 10 luglio)

Leggi anche: Le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, tra pochi giorni ci sarà l’Amazon Prime Day 2022, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per non perdervi nessuna offerta.