In questi giorni, Comet, noto rivenditore nazionale di prodotti di elettronica di consumo molto attivo anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino bis “Comet Days”, che comprende numerosissime offerte su prodotti tecnologici, tra le quali spicca anche un’ampia selezione di smart TV.

Dunque, se nell’ampia selezione di offerte ancora disponibili da MediaWorld, Euronics e Unieuro che vi abbiamo presentato nei giorni scorsi non siete riusciti a trovare il prodotto giusto per voi, ci pensa Comet a proporvi una lista altrettanto lunga di alternative da prendere in considerazione.

Volantino bis “Comet Days” di Comet: informazioni essenziali

Partiamo con il riassumere in breve le informazioni essenziali su questa nuova iniziativa promozionale. Le offerte del volantino bis “Comet Days” firmato Comet possono essere sfruttate comodamente sullo store online del rivenditore, il volantino è già valido in questo momento e rimarrà disponibile fino al prossimo giovedì, 7 luglio 2022.

A quanto detto bisogna aggiungere che il rivenditore garantisce la spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori ai 49 euro e permette di pagare in 10 mesi a tasso zero gli ordini di importo compreso tra 320 e 5.000 euro.

Infine, sappiate che il volantino comprende tantissime altre offerte su prodotti di varie categorie; se interessati, potete consultare il nostro articolo dedicato su TuttoTech e sfogliarlo in formato virtuale a questo link.

Offerte smart TV “Comet Days” di Comet (fino al 7 luglio 2022)

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le offerte dedicate alle smart TV del nuovo volantino bis “Comet Days” di Comet. Ecco quelle più interessanti:

Queste e tutte le altre offerte del volantino di Comet sono disponibili al link sottostante:

