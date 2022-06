Ci sono pessime notizie per i fan di X Factor. Sembra che, la prossima edizione, in onda a partire da settembre, sarà l’ultima. Era da tempo che si parlava di un addio definito del talent show, però, fino a ora, era sempre stato rinnovato. Attualmente la trasmissione va in onda in prima visione su Sky 1. Solo in un secondo momento le puntate vengono riprodotte su TV 8. Purtroppo, pare non ci siano più i presupposti per continuare a girare un programma così costoso. Anche Italia’s Got Talent potrebbe seguire le orme dello show canoro.

X Factor a rischio: la prossima stagione potrebbe essere l’ultima su Sky

Ogni anno, i fan di X Factor aspettano con impazienza l’inizio della nuova edizione. Quella di settembre, però, potrebbe essere l’ultima. Forse, dopo ben 12 anni, Sky 1 sarà pronto a dire addio al talent show. I cambiamenti avvenuti nella giuria del prossimo anno potrebbero, almeno in parte, confermare questa ipotesi. Sembra, infatti, si voglia fare un tuffo nel passato con il ritorno di Fedez e l’addio di Manuel Agnelli. Per quanto riguardo la conduzione, Alessandro Cattelan potrebbe prendere nuovamente il posto di Ludovico Tersigni.

Al momento, non si sa nulla sull’eventuale presenza di Mara Maionchi, ma questa appare un’ipotesi abbastanza probabile.

Anche Italia’s Got Talent in pericolo: i motivi

Non c’è ancora la conferma ufficiale, però, sembra che Sky 1 non rientri nei costi di produzione. Realizzare un programma come X Factor, infatti, necessità di una spesa non indifferente. Con l’arrivo di altre piattaforme, come Netflix e Disney+, gli abbonati si stanno muovendo in diverse direzioni. Niente esclude, però, che un’altra rete possa decidere di acquistare lo show.

Questo discorso è valido anche per Italia’s Got Talent. La trasmissione, nata su Canale 5 e sbarcata solo successivamente su Sky, sta rischiando di non vedere la sua tredicesima stagione. Ovviamente, prima di saltare a conclusioni affrettate, sarà fondamentale attendere gli annunci della produzione.