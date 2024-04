Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 27 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 27 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Nell’oroscopo dell’Ariete si prevede un buon livello di dinamismo, tuttavia, attenzione alla giornata di domenica, potrebbe presentarsi più intricata. È evidente che l’Ariete attualmente si percepisce pressato. Tuttavia, l’obiettivo fondamentale è di chiudere alcune questioni pendenti che sono state lasciate aperte in passato. Sono fortemente convinto che entro la conclusione di giugno, molti Arieti saranno contenti e avranno l’opportunità di rimettersi in forma fisicamente. In conclusione, quest’oroscopo non tollera distrazioni ma offre al contempo un cielo che garantisce il sostentamento.

Oroscopo del Toro

Domenica sarà un giorno cruciale per il Toro, l’incertezza è nell’aria ma Giove nel segno offre la possibilità di un nuovo percorso. Chi decide di non seguirlo potrebbe commettere un errore, potrebbe essere un percorso che conduce lontano dall’attuale realtà. In particolare, coloro che sono coinvolti in situazioni di tensione devono prestare attenzione perché il Toro tende a essere ostinato e testardo. Pertanto, prima di decidere di lasciare tutto e tutti, devono pensarci due volte. Se alcune persone, sia nell’ambito sociale che lavorativo, non sono state di supporto, è inutile cercare di trovare aspetti positivi dove non ne esistono. Riguardo all’amore, sembra che per i nati sotto il segno del Toro stia per ritornare, anche se questo dipende dalle singole situazioni e dalle persone coinvolte. Tuttavia, Venere sta facendo il possibile per favorirlo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sarebbe opportuno agire con cautela nelle relazioni in questa fase. Tuttavia, può darsi che domani le cose andranno leggermente meglio. In molti sembra che si stiano già predisponendo per un periodo di successo a partire da giugno. Perciò, è il momento ideale per dialogare con persone di rilievo, per risolvere alcuni aspetti importanti. Suggerisco di agire proprio adesso. Le vecchie dispute non dovrebbero più essere alimentate. Chi si è Iasciato coinvolgere in contese o problematiche dovrà cercare di guardare avanti. Ci saranno anche momenti di emozioni per quanto riguarda la sfera affettiva, in quanto giugno si preannuncia un mese di rilevante importanza. Dunque, le relazioni nate anche per semplice gioco, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più significativo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo sembra essere un sabato unico, preludio di una domenica nata sotto una luna capricciosa. So quanto tu tenga alle fasi lunari, quindi ti consiglierei di chiudere eventuali trattative o discussioni entro quest’oggi, senza indugio. Aprile ti ha messo alla prova con diverse sfide e contrasti, ma potrebbe essere proprio grazie a queste stesse discussioni o momenti di tensione, che ora ti trovi con una visione più chiara e precisa dei passi da compiere verso il tuo prossimo obiettivo. A partire dal 29, diamo il benvenuto al ritorno di Venere in campo attivo: per coloro che sono legati a una storia d’amore significativa, vi consiglio di non comprometterla per futilità, fate attenzione.

Oroscopo del Leone

Leone, in questo oroscopo l’aspetto meno definito è legato alla sfera delle relazioni affettive e amicali. Potrebbero esserci alcuni ostacoli o potrebbe essere necessario stabilire nuovi parametri nelle interazioni personali. Rispetto all’amore, è fondamentale non sottovalutarlo, ma allo stesso tempo evitare decisioni avventate che potrebbero condurre da una situazione di stabilità a una di incertezza, comportando possibili errori. Benché Giugno possa offrire più certezze, Maggio appare un po’ nebuloso da questo punto di vista. Sul fronte lavorativo, invece, le cose sembrano più delineate, con molte battaglie che troveranno successo nella seconda metà.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è possibile che tu possa restare affascinato da qualcuno. Tuttavia, la benefica Venere non simboleggia unicamente i legami d’amore, ma può delineare anche le relazioni d’amicizia, confermando il piacere del semplice stare in compagnia. Perché non cogliere l’occasione di pianificare una giornata rilassante in compagnia di coloro che ti sono vicini? Ricorda comunque, questo cielo, carico di suggestioni, può effettivamente permetterti di alleviare il nervosismo. Il transito di opposizione di Saturno, un aspetto di cui ho discusso ampiamente, ha imposto delle modifiche profonde nella tua esistenza che forse non ti aspettavi. Tuttavia, sono convinto che, grazie alla tua prudenza e al tuo ingegno, hai saputo trarre il massimo da ogni situazione.

Oroscopo della Bilancia

Un caloroso saluto, Bilancia. Hai avuto abbastanza delle critiche, né hai più voglia di vivere l’amore come un peso sulla coscienza. Nel profondo del tuo cuore senti sempre di più il bisogno di apportare un cambiamento, di fare qualcosa di differente rispetto al passato, specialmente se ti sei sentito soffocare dalle pressioni. E’ tempo di pensare anche a qualcosa che sia gratificante per te. Ci saranno molti che ti diranno che stai agendo in maniera egoista, o che stai semplicemente ignorando tutto. Eppure sono quelle stesse persone che non hanno riconosciuto il tuo totale impegno e dedizione in tutto ciò che fai, senza darti il giusto merito. Così, un pizzico di egoismo, se porta serenità, è assolutamente il benvenuto.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, il fine settimana promette di essere fruttuoso. La giornata di oggi segna un momento favorevole, con la Luna che inaugura un valido transito che si estenderà fino a domenica. Tuttavia, con Giove in opposizione, è importante affrontare con cautela le questioni riguardanti il lavoro e le finanze. È il momento adatto per coloro che hanno recentemente concluso un ciclo e stanno per iniziarne uno nuovo, magari perseguendo gli stessi obiettivi, ma con un approccio rinnovato. Potrebbe quindi essere che un’iniziativa cambi nome o che appaiano nuove figure. Il sentimento risulta essere un po’ intricato da decifrare, forse perché, al momento, è altrettanto difficile comprendere te stesso e i tuoi desideri.

Oroscopo del Sagittario

Per te Sagittario, che sei appena tornato da un piccolo contrattempo o una delusione, è fondamentale circondarti di amici che ti fanno sentire bene e in sintonia. Ebbene si, del tuo spirito competitivo e del tuo segno di fuoco non ti piace certo stare a guardare. Tuttavia, se ritieni che alcune persone non siano state corrette con te, cerca di non trarne motivi di amarezza. Dopotutto, la vita è un ciclo e le cose cambiano. Questo fine settimana sarà all’insegna del recupero. Inoltre, oggi la luna si trova nel tuo segno, un segnale che richiama fortemente l’amore e l’amicizia, come ti menzionavo prima.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono momenti in cui senti di dover tamponare le conseguenze delle azioni altrui, ed è proprio questo che ti porta a voler fare tutto in autonomia. Quindi è comprensibile che in questo periodo si possano generare diverse tensioni, dovute al bisogno di comprendere le intenzioni delle persone che ti circondano. Il mese di maggio riveste un ruolo importante: sono certo che molti Capricorno hanno già ricevuto buone novità, o le riceveranno entro fine mese. Tra poco Venere riprenderà la sua attività, favorendo quindi gli incontri. So bene che i Capricorno una volta separati impiegano del tempo prima di rimettersi in gioco, ma con Giove e Venere positivi, maggio è un mese da sfruttare al massimo. Grazie a questo influsso astrale, le coppie non ufficiali possono finalmente diventare ufficiali.

Oroscopo dell’Acquario

Aquari, il fine settimana si presenta colmo di opportunità interessanti. Sia il campo della creatività che quello lavorativo promettono soddisfazioni. In amore, invece, le cose si mantengono sulla tonica del “così così”, soprattutto per le relazioni di lunga data, nelle quali si avverte una certa apatia. Maggio, in questo senso, rischia di non essere uno dei mesi più vivaci. Pertanto, sarebbe consigliabile dedicare maggiori energie al lavoro. Il successo di una relazione dipenderà dal rispetto delle tue indicazioni: tu vuoi affermare la tua importanza e non sopporti chi si dimostra troppo geloso.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è normale provare qualche tensione o nervosismo in questa giornata, a causa di una luna dissonante. Tuttavia, cercate di mantenere un atteggiamento positivo perchè sostengo che Maggio porterà un’occasione speciale per ognuno di voi. Ricordato alcune settimane fa, quando vi ho suggerito di cercare di raggiungere un accordo entro questo mese? Bene, alcuni di voi hanno già firmato un contratto o forse sono riusciti a stabilire un patto. Chi non l’ha ancora fatto, dovrebbe sforzarsi di più. Questi accordi riguardano non solo l’ambito professionale, ma anche quello amoroso. Le stelle suggeriscono un periodo interessante, stuzzicante direi, specialmente per le questioni di cuore. Ma attenzione, domani ci potrebbe essere un leggero calo di energia e potreste sentire un po’ di nervosismo stasera. Non preoccupatevi, però, domenica passerà tutto.

