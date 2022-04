Veronica Peparini ospite a Verissimo ha parlato di un momento molto delicato. La maestra di ballo era stata invitata nella trasmissione per raccontare del serale di Amici, ma ad un certo punto ha parlato di una vicenda personale che coinvolge il suo compagno, Andreas Muller.

Il ragazzo, vincitore di Amici 12, subito dopo è diventato un professionista del talent show di Maria De Filippi. In questo momento però non sta lavorando.

Verissimo, che cosa ha detto Veronica Peparini su Andreas Muller

Veronica Peparini nel salotto di Silvia Toffanin ha voluto rassicurare i fan sulla sua situazione sentimentale con l’ex vincitore di Amici. I due stanno ancora insieme, anzi, si supportano a vicenda in questo momento di difficoltà.

Secondo la maestra le difficoltà dovute all’infortunio al ginocchio hanno messo a dura prova il ballerino e non sentendosi in forma, impossibilitato a fare ciò che più ama, nonché il suo lavoro, ovviamente tutta la sua vita ne risente.

Per lei quello di Andreas è un momento “umano” ed è giusto che coinvolga la sua vita a 360°. Per lei l’amore non è solo essere felici insieme, ma sostenersi anche in questi momenti così duri nella vita di ogni persona.

