La prossima settimana debutta su Disney Plus la serie completa di Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti, tratta dall’omonimo film del regista turco naturalizzato italiano. La nuova serie televisiva è composta da 8 episodi, disponibili tutti insieme fin dal giorno di uscita. Tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia), Luca Argentero (Massimo) ed Eduardo Scarpetta (Michele), oltre ad Ambra Angiolini (Annamaria), Serra Yilmaz (Serra), Carla Signoris (Veronica) e Anna Ferzetti (Roberta).

La canzone originale della serie – “Buttare l’amore” – è interpretata da Mina. A dirigere Le Fate Ignoranti sono Ferzan Ozpetek e il suo collaboratore storico Gianluca Mazzella. Ozpetek è anche il creatore della serie tv insieme a Gianni Romoli, coadiuvati nella sceneggiatura da Massimo Bacchini e Carlotta Corradi.

Le Fate Ignoranti, su Disney Plus la serie tv ispirata all’iconico film di Ferzan Ozpetek

Gli otto episodi della serie tv Le Fate Ignoranti (The Ignorant Angels il titolo internazionale) affrontano la storia di Antonia (Cristiana Capotondi): la donna, dopo la morte improvvisa del marito Massimo (Luca Argentero), scopre che l’uomo aveva una relazione con il giovane Michele. Appresa la notizia, Antonia inizia a indagare sulla vita segreta del marito, stringendo un po’ a sorpresa una forte amicizia con l’amante di Massimo e i suoi amici.

L’incontro con Michele e della sua cerchia di amici consentirà ad Antonia di raggiungere una maturità diversa, ma è ancora presto per sapere se in futuro sarà di nuovo in grado di amare un’altra persona.

Data di uscita Le Fate Ignoranti su Disney+

La serie completa di Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti debutterà dal 13 aprile in streaming in esclusiva su Disney+, gratis per tutti gli abbonati.