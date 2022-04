Dalle ore 10:00 di oggi, giovedì 7 aprile, è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti dell’Eurovision Song Contest 2022, l’evento musicale più importante a livello internazionale che si terrà in Italia al Palasport Olimpico di Torino da martedì 10 a sabato 14 aprile. I posti disponibili sono pari a 7.000 a serata, incluso il Jury Show (la seconda prova generale in cui votano le giurie) che si svolge lunedì 9 aprile alle ore 21:00.

Di seguito le informazioni su dove comprare i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022 e quanto costano.

Dove comprare i biglietti per l’Eurovision Song Contest

I biglietti per partecipare a una delle nove serate in calendario dell’Eurovision Song Contest 2022 sono in vendita sul portale TicketOne, come comunicato sul sito della manifestazione. Per risparmiare tempo e avere maggiori possibilità di accapparrarsi uno dei biglietti disponibili, il sito ufficiale eurovision.tv consiglia di registrare in anticipo un account sul noto sito di biglietteria.

Quanto costano i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022

Il costo dei biglietti per assistere all’Eurovision Song Contest Italy 2022 varia in base alla serata e alla postazione che si scelgono in fase di acquisto. Ad esempio, il costo dei biglietti della finale è superiore rispetto a quello per i biglietti della semifinale. Allo stesso modo, il prezzo applicato ai biglietti del primo anello categoria 1 sarà più alto rispetto a quello dei biglietti del secondo anello categoria 2.

A seguire i prezzi di tutti i biglietti dell’Eurovision Song Contest 2022.

Prima semifinale

Jury Show – Lunedì 9 maggio alle ore 21:00

Primo anello (visibilità limitata): 20 euro

Secondo anello categoria 2: 30 euro

Secondo anello categoria 1: 50 euro

Primo anello categoria 2: 70 euro

Primo anello categoria 1: 100 euro

Family Show – Martedì 10 maggio alle ore 15:00

Primo anello (visibilità limitata): 20 euro

Secondo anello categoria 2: 30 euro

Secondo anello categoria 1: 50 euro

Primo anello categoria 2: 70 euro

Primo anello categoria 1: 100 euro

Live TV Show – Martedì 10 maggio ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello (visibilità limitata): 80 euro

Secondo anello categoria 2: 100 euro

Secondo anello categoria 1: 150 euro

Primo anello categoria 2: 200 euro

Primo anello categoria 1: 250 euro

Seconda semifinale

Jury Show – Mercoledì 11 maggio alle ore 21:00

Primo anello (visibilità limitata): 20 euro

Secondo anello categoria 2: 30 euro

Secondo anello categoria 1: 50 euro

Primo anello categoria 2: 70 euro

Primo anello categoria 1: 100 euro

Family Show – Giovedì 12 maggio, ore 15:00

Primo anello (visibilità limitata): 20 euro

Secondo anello categoria 2: 30 euro

Secondo anello categoria 1: 50 euro

Primo anello categoria 2: 70 euro

Primo anello categoria 1: 100 euro

Live TV Show – Giovedì 12 maggio alle ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello (visibilità limitata): 80 euro

Secondo anello categoria 2: 100 euro

Secondo anello categoria 1: 150 euro

Primo anello categoria 2: 200 euro

Primo anello categoria 1: 250 euro

Finale

Jury Show – Venerdì 13 maggio alle ore 21:00

Primo anello (visibilità limitata): 40 euro

Secondo anello categoria 2: 50 euro

Secondo anello categoria 1: 70 euro

Primo anello categoria 2: 100 euro

Primo anello categoria 1: 150 euro

Family Show – Sabato 14 maggio alle ore 13:30

Primo anello (visibilità limitata): 40 euro

Secondo anello categoria 2: 50 euro

Secondo anello categoria 1: 70 euro

Primo anello categoria 2: 100 euro

Primo anello categoria 1: 150 euro

Live TV Show – Sabato 14 maggio alle ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello (visibilità limitata): 150 euro

Secondo anello categoria 2: 200 euro

Secondo anello categoria 1: 250 euro

Primo anello categoria 2: 300 euro

Primo anello categoria 1: 350 euro

Modalità acquisto biglietti Eurovision Song Contest 2022

Le modalità di acquisto dei biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022 prevedono la stampa a casa (opzione esclusiva di TicketOne), l’invio dell’e-Ticket (QR Code da salvare nella memoria dello smartphone e da esibire all’ingresso del Palasport Olimpico di Torino, oppure l’invio a casa tramite corriere espresso.

Questi invece sono i dati richiesti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Nazionalità

Numero della carta d’identità

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Ogni persona può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il numero 02.82900700 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00) oppure visitare l’info point del Palasport Olimpico (aperto dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00).

