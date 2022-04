La serie Noi è arrivata all’ultima puntata con uno scarso gradimento da parte del pubblico. Infatti gli ascolti tv non sono andati molto bene. Sebbene la storia sia solida, visto la serie statunitense di successo da cui è tratta. Ma il problema forse è proprio la troppa similitudine con l’originale.

Domenica 10 Aprile ci sarà la conclusione della serie su Rai 1. Scopriamo che cosa succederà nella puntata.

Noi La Serie, le anticipazioni dell’ultima puntata, in onda domenica 10 Aprile

Le ultime due puntate della prima stagione di Noi La Serie, remake italiano di This is Us, si intitolano “Napoli” e “La Luna”. Scopriamo che cosa accadrà il 10 Aprile su Rai 1.

Il primo episodio dell’ultima puntata: Napoli

Mimmo peggiora sempre di più, il momento della sua morte sembra vicino. Così Daniele prende una decisione drastica: lo vuole riportare per l’ultima volta a Napoli, dove l’uomo ha vissuto tutta la vita. Insieme faranno un viaggio nostalgico, ricco di ricordi, che rievocherà tutto ciò che il ragazzo non ha mai potuto vivere con il padre.

Cate e Teo decidono di “rallentare” sul matrimonio. Sebbene abbiano sempre un gran desiderio di pronunciare i loro voti, il periodo stressante recentemente vissuto, gli impone un po’ di tregua e un matrimonio è sempre stressante.

Il secondo episodio dell’ultima puntata: La Luna

In quest’ultima puntata ritorniamo ai primi anni ’80 quando Pietro e Rebecca si incontrano. Due persone completamente diverse, ma che insieme si ritrovano immediatamente. Scatta subito la passione e il risultato e la famiglia Pierò.

Facciamo un altro salto temporale e ci ritroviamo nel 2000. I due coniugi pur avendo realizzato i loro sogni – o perlomeno in parte – sono insoddisfatti del loro rapporto. Non vanno d’accordo e si stanno allontanando sempre di più. Che cosa succederà? Sarà in quel momento che il miglior amico di Pietro si farà strada nel cuore di Rebecca? Scopriamolo nel prossimo appuntamento della serie tv.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Noi è per domenica 10 aprile alle 21.25 su Rai1.