Mercoledì 30 marzo è andata in onda la seconda puntata del nuovo format condotto da Simona Ventura, Ultima Fermata. In tale occasione sono state presentate nuove coppie, che grazie agli aiuti degli psicologi sono riuscite ad affrontare i problemi insiti nei loro rapporti ed hanno deciso se continuare le loro storie o interromperle. Vediamo, dunque, cosa è successo a tre coppie in particolare dopo la seconda messa in onda.

Come è finita tra Samuel e Valentina dopo Ultima Fermata

Nel corso della seconda puntata di Ultima Fermata sono tornati Samuel e Valentina, i quali avevano raccontato la loro storia nel corso del primo appuntamento con il reality show. I due, dunque, hanno raccontato cosa sia successo tra loro dopo il programma. Stando a quanto emerso, hanno scelto di interrompere definitivamente la loro relazione in quanto troppo accecati dalla rabbia e dal rancore. Il percorso fatto in trasmissione gli è servito per capire le loro divergenze e per giungere alla conclusione di porre fine ad una storia che li stava logorando.

La decisione di Stefania e Giorgio

Altra storia che, invece, è stata presentata nella puntata del 30 marzo di Ultima fermata è quella di Stefania e Giorgio. Loro sono sposati da quattro anni, ma da un po’ di tempo stavano avendo delle divergenze in quanto lei era desiderosa di avere un figlio, mentre lui si sente l’eterno Peter Pan.

Dopo il percorso con gli psicologi, però, i due hanno capito di amarsi profondamente, pertanto, non sono assolutamente disposti a rinunciare l’uno all’altra. Proprio per tale ragione, la coppia ha deciso di venirsi incontro e di provare a costruire una famiglia insieme basata soprattutto sul loro incommensurabile amore.

Cosa è successo tra Luisiana e Biagio

Infine, nella seconda puntata sono stati presentati anche Luisiana e Biagio. I due sono fidanzati da oltre 10 anni, ma nell’ultimo periodo hanno vissuto delle turbolenze a causa di un tradimento di lei. La donna ha cominciato a sentirsi trascurata dal suo partner, così ha deciso di rivolgere le sue attenzioni ad un altro ragazzo, con il quale ha avuto una fugace relazione. Dopo questo avvenimento, però, Biagio l’ha perdonata, tuttavia, il giovane non è mai più riuscito a vederla con gli stessi occhi di prima. Tuttavia, grazie a Ultima Fermata, i due hanno compreso di amarsi moltissimo e di essere pronti a gettarsi il passato alle spalle, pertanto, hanno scelto di proseguire la loro storia d’amore cercando di essere reciprocamente più attenti l’uno all’altra e più presenti.