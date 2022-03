Emigratis, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Pio e Amedeo, sta per tornare con una quarta stagione. La principale novità dell’edizione 2022 è il trasloco da Italia 1 a Canale 5, una scelta che premia gli ottimi ascolti televisivi ottenuti dal duo comico foggiano quando lo scorso anno sulla rete ammiraglia Mediaset presentarono Felicissima sera (non senza qualche polemica). Inizialmente Emigratis 4 non era nei programmi, poi però a sorpresa è arrivato l’annuncio degli stessi Pio e Amedeo, che ospiti a Facciamo finta che, la trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo in onda sulle frequenze di R101, hanno confermato l’inizio delle riprese.

Di seguito tutto quello da sapere su quando inizia Emigratis, da quest’anno in onda su Canale 5.

Quando inizia Emigratis 4 su Canale 5

Dai listini di Publitalia, la quarta edizione di Emigratis 4 inizierà questa primavera. Le nuove puntate del 2022 andranno in onda nella prima serata del giovedì, dunque con ogni probabilità seguiranno la messa in onda dell’Isola dei Famosi, il reality show di Ilary Blasi iniziato lo scorso 21 marzo.

Durante la trasmissione radiofonica Facciamo finto che, Pio e Amedeo hanno inoltre rilasciato alcune interessanti anticipazioni su quello che dovrebbe essere il capitolo conclusivo di Emigratis. Tra le prime tappe del loro percorso si annoverano Londra e Dubai: il canovaccio resta sempre lo stesso, tutto dunque continuerà a ruotare attorno all’incontro con i grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale.

Nelle nuove puntate di Emigratis su Canale 5 ci sarà anche Matteo Berrettini, il numero uno del tennis italiano. Pio e Amedeo hanno raggiunto il tennista azzurro durante le riprese del backstage dell’ATP Miami 2022, secondo Masters 1000 della stagione. La loro incursione nel torneo statunitense non ha portato granché bene a Berrettini, costretto al ritiro per un infortunio alla mano.

Prima di andare, vi confermiamo l’appuntamento con la nuova edizione di Emigratis nella prima serata di giovedì su Canale 5 dopo la fine dell’Isola dei Famosi.

Ti potrebbe interessare anche: Ecco la programmazione televisiva di Canale 5