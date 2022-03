Assassinio sul Nilo, il film basato sull’omonimo bestseller della regina del giallo Agatha Christie, è da oggi disponibile su Disney Plus, la piattaforma streaming del colosso americano. La pellicola cinematografica diretta e interpretata dall’attore britannico Kenneth Branagh è uscita nelle sale cinematografiche in Italia lo scorso 10 febbraio: al centro della storia le indagini del celebre investigatore Hercule Poirot sulla misteriosa morte di una giovane ereditiera, in luna di miele in Egitto su enorme battello a vapore. A fare da sfondo alla storia il deserto egiziano e le maestose piramidi di Giza.

Di seguito tutto quello da sapere su come vedere Assassinio sul Nilo gratis su Disney Plus.

Come vedere Assassinio sul Nilo gratis su Disney Plus

Il film di Kenneth Branaght Assassinio sul Nilo è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati Disney Plus. Se ancora ne sei sprovvisto, sottoscrivi un abbonamento alla piattaforma streaming Disney+, seguendo le istruzioni che trovi riportate nell’elenco qui sotto:

Collegati al sito ufficiale disneyplus.com. Seleziona il bottone Abbonati Ora per sottoscrivere il pass mensile a 8,99 euro al mese, oppure sul pulsante Risparmi 2 Mesi per attivare il pass annuale al prezzo di 89,90 euro. Nella nuova finestra che si apre digita un indirizzo di posta elettronica valido per iniziare la registrazione di un nuovo profilo Disney Plus. Aggiungi un segno di spunta all’interno del quadratino posizionato sopra l’informativa della privacy, in modo da confermare la presa visione e l’accettazione delle condizioni generali di utilizzo del servizio. Fai clic sul pulsante Continua per proseguire nella procedura guidata. Segui ora le indicazioni riportate sullo schermo per portare a termine con successo la procedura indicata. Ti verrà chiesto anche di inserire i tuoi dati di pagamento per confermare la sottoscrizione dell’abbonamento (sia per il pass mensile che per quello annuale). Accedi al portale disneyplus.como all’app Disney Plus con le credenziali indicate in fase di registrazione. Nella schermata principale del servizio individua il riquadro dedicato al film Assassinio sul Nilo, dopodiché selezionalo per avviare la riproduzione del video.

Non perdere il film Assassinio sul Nilo, disponibile da oggi in esclusiva streaming sulla piattaforma Disney Plus.