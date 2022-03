Oggi, martedì 29 marzo, si giocherà l’incontro Sinner-Kyrgios, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Miami 2022, secondo Masters 1000 della stagione di tennis. Entrambi avrebbero dovuto già sfidarsi agli ottavi di Indian Wells, ma un’indisposizione di Jannick nelle ore precedenti l’inizio del match consentì al fuoriclasse australiano di qualificarsi ai quarti senza scendere in campo. Stavolta, invece, Kyrgios dovrà vedersela per davvero con il numero due italiano, definito da lui stesso come il giovane più forte in circolazione. E se a dirlo è uno che con la racchetta da tennis fa ciò che vuole, noi ci fidiamo ciecamente.

Di seguito le indicazioni su come e dove vedere Sinner-Kyrgios oggi 29 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Kyrgios oggi in TV

L’incontro di oggi dell’ATP Miami 2022 Sinner-Kyrgios sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

Nick Kyrgios è approdato agli ottavi di finale dopo aver annicchilito Fabio Fognini al terzo turno per due set a zero, con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Il numero 102 del mondo, presente al Masters 1000 di Miami grazie a una wild card, sta confermando di attraversare un ottimo periodo di forma, dopo che due settimane fa è stato vicino dall’eliminare Rafael Nadal ai quarti di Indian Wells, quando ancora il campionissimo spagnolo non dava apparenti segni di cedimento fisico. Per Jannick Sinner il confronto odierno sarà di fatto un testa a testa con un tennista dal talento superiore ad almeno otto tennisti presenti nell’attuale top 10 del ranking ATP, e non contro un anonimo giocatore numero 102 del mondo.

Dove vedere Sinner-Kyrgios in streaming

Lo streaming della partita Sinner-Kyrgios sarà visibile su Sky Go e NOW.

Sky Go è il servizio disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky: va da sé che per la visione di Sinner-Kyrgios è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Sky Sport o un piano che lo comprende. NOW invece è la piattaforma online che offre dietro abbonamento la visione esclusivamente in streaming dell’intera programmazione Sky. Sia Sky Go sia NOW sono fruibili tramite Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it) e dispositivi mobili come smartphone e tablet grazie alle omonime app disponibili su Google Play Store e App Store.

Precedenti Sinner-Kyrgios

Jannick Sinner e Nick Kyrgios è la prima volta che si affrontano in carriera. Prima di oggi, infatti, non ci sono confronti tra i due tennisti a livello ATP.

