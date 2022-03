Quest’oggi, lunedì 28 marzo, Disney Plus ha annunciato la nuova serie televisiva The Full Monty, basata sull’iconico film inglese Full Monty – Squattrinati organizzati, vincitore 25 anni fa del premio BAFTA. La serie, ideata dallo sceneggiatore Simon Beaufoy e dal produttore Uberto Pasolini Dall’Onda, racconterà le vicende dello storico gruppo di fratelli nella città post-industriale Sheffield. In Italia la serie originale Disney+ The Full Monty sarà distribuita dalla piattaforma streaming Disney Plus, negli Stati Uniti da FX per Hulu e da Star+ in America Latina.

The Full Monty, l’annuncio di Disney Plus contiene una bellissima sorpresa

Nell’annunciare The Full Monty, Disney Plus ha confermato che la nuova serie televisiva vedrà all’opera l’intero cast originale della celebre pellicola cinematografica premiata ai British Academy Film Awards quasi un quarto di secolo fa. I fan dunque potranno riabbracciare idealmente i ritorni di Robert Carlyle nei panni di Gaz, Mark Addy come Dave, Lesley Sharp in qualità di Jean, Hugo Speer come Guy, Paul Barber nei panni di Horse, Steve Huison come Lomper, Wim Snape in qualità di Nathan e Tom Wilkinson che interpreta Gerald.

Le riprese della nuova serie originale Disney+ The Full Monty sono iniziate nella giornata odierna tra Manchester e Sheffield, diretta da Catherine Morshead (No Offence) e Andrew Chaplin (Alma’s Not Normal), co-scritta da Simon Lewis e Alice Nutter. In totale la comedy drama dello sceneggiatore premio Oscar Simon Beaufoy e del produttore Uberto Pasolini sarà composta da otto episodi, della durata di 60 minuti ciascuno.