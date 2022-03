Come annunciato nelle anticipazioni di sabato 26 Marzo, Nina Moric sarà ospite a Verissimo. La modella ritorna in televisione dopo esser stata assente per ben due anni e si racconta senza filtri.

Verissimo, Nina Moric tormentata

Nina Moric è stata spesso al centro del gossip per il suo ex marito Fabrizio Corona. Sabato nel salotto di Silvia Toffanin racconta:

“Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe”.

La modella ha preso una decisione fondamentale per la sua vita:

“Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita”.

Che rapporti ha Nina Moric con Fabrizio Corona?

Non può mancare un approfondimento sul rapporto con il re dei paparazzi che ha avuto diversi problemi giudiziari:

“Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.

Non va bene nemmeno sul fronte del loro figlio comune, Carlos, Nina infatti confida:

“Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”.

La vita sentimentale di Nina Moric oggi

Della modella non si sa nulla. Infatti i paparazzi e i giornali di gossip non hanno raccolto alcuna indiscrezione su una sua nuova storia d’amore. Silvia Toffanin rompe gli indugi e le domanda come sia la sua vita sentimentale oggi, ma la risposta di Nina Moric spiazza tutti:

“Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica. È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola”.