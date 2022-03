L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck, il nuovo film d’animazione diretto dal produttore cinematografico John C. Donkin, è da oggi disponibile su Disney Plus, la piattaforma di video streaming di Disney. L’ultimo capitolo della celebre saga internazionale, intitolato In rotta di collisione, è uscito sei anni fa (2016). È la prima volta, dopo cinque titoli, che un film de L’Era Glaciale non viene prodotto dai Blue Sky Studios, che in collaborazione con John C. Donkin aveva firmato la produzione dei primi cinque capitoli.

A seguire tutto quello da sapere su come vedere L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck gratis su Disney Plus.

Come vedere L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck gratis su Disney Plus

Il film d’animazione L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati a Disney Plus. Se ancora non lo hai fatto, sottoscrivi uno dei due piani a scelta – mensile o annuale – Disney Plus, così da vedere in esclusiva in streaming la nuova avventura della famosissima saga cinematografica, oltre a godere dell’accesso al catalogo completo dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Ecco come fare:

Collegati al sito ufficiale Disney Plus. Seleziona uno dei due abbonamenti a scelta, tra quello mensile (8,99 euro al mese) e annuale (89,90 euro all’anno), con quest’ultimo che consente di risparmiare l’importo corrispondente a due mesi del pass mensile. Digita ora un indirizzo email valido per iniziare il processo di registrazione di un nuovo account Disney Plus. Aggiungi un segno di spunta sopra l’informativa della privacy per confermare di averne preso visione e averla accettata. Pigia sul tasto Continua per completare la fase di registrazione dell’account. Continua a seguire le indicazioni riportate nelle successive finestre (altre tre), inserendo quando richiesti i dati di pagamento per completare la procedura di sottoscrizione di un nuovo abbonamento a Disney Plus. Esegui il login al sito disneyplus.com con le credenziali appena inserite in fase di registrazione. Se intendi guardare L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck su Smart TV, set-top box o dispositivi mobili (smartphone e tablet), scarica l’apposita applicazione e inserisci al primo accesso le tue credenziali. Trova il riquadro dedicato al film d’animazione L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck, quindi selezionalo per avviare la riproduzione del video.

Non perdere il nuovo capitolo de L’Era Glaciale, da oggi disponibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma Disney Plus.