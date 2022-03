Oggi, venerdì 25 marzo, si disputerà l’incontro Sinner-Ruusuvuori, match valido per il secondo turno dell’ATP Miami 2022, secondo Masters 1000 della stagione di tennis di quest’anno. Jannick Sinner torna a giocare a distanza di meno di dieci giorni dal problema fisico che gli ha impedito di giocare l’ottavo di finale dell’ATP Indian Wells contro Kyrgyos. Soprattutto, torna a giocare nel Masters 1000 che un anno fa lo vide raggiungere la finale, poi persa contro l’amico Hurkacz. Si tratta dunque di un torneo molto importante per Jannick, chiamato a difendere la dote di punti ATP acquisita dodici mesi fa in Florida. Non sarà affatto semplice, ma l’atleta altoatesino ci ha abituati a imprese se vogliamo ancora più difficili di questa.

A seguire tutte le informazioni su come e dove vedere Sinner-Ruusuvuori oggi 25 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Ruusuvuori oggi in TV

La partita di oggi dell’ATP Miami 2022 Sinner-Ruusuvuori sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky, non prima delle 18:30 (ora italiana).

L’avversario odierno del tennista azzurro sarà il tennista finlandese Emil Ruusuvuori, attuale numero 71 del ranking ATP. Il finnico vanta un 66° posto come suo personale best ranking, raggiunto a fine agosto del 2021. In carriera Emil ha collezionato 44 vittorie e 41 sconfitte, senza mai vincere un titolo. Jannik dovrà essere comunque bravo a non sottovalutare l’impegno di oggi, dato che Ruusuvuori ha già collezionato dieci successi in stagione, perdendo sei confronti. Al primo turno del Masters 1000 di Miami il 22enne di Helsinki ha sconfitto lo statunitense Cressy 6-3, 6-2.

Dove vedere Sinner-Ruusuvuori in streaming

Lo streaming dell’incontro Sinner-Ruusuvuori sarà visibile su Sky Go e NOW.

Sky Go è il servizio gratuito disponibile per tutti gli abbonati Sky, mentre NOW è la piattaforma streaming che consente di guardare l’intera programmazione Sky live e on demand su dispositivi mobili, Smart TV, set-top box e computer (nowtv.it).

Precedenti Sinner-Ruusuvuori

Jannick Sinner ed Emil Ruusuvuori si sono affrontati già due volte in passato. Al momento il bilancio vede in vantaggio Sinner per 2-0: entrambe le vittorie risalgono al 2021, la prima al terzo turno del Masters 1000 di Miami (6-3, 6-2) e la seconda ai trentaduesimi di finale dell’ATP Washington (6-2, 6-4).

Una curiosità: in entrambi i tornei dove ha incontrato Ruusuvuori, Sinner è arrivato in finale, cogliendo il successo al Citi Open 2021 grazie alla vittoria sull’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5.

