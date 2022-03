La nuova serie in costume di Shonda Rhimes Bridgerton 2 è da oggi disponibile su Netflix, la piattaforma di streaming. Il secondo capitolo delle pruriginose vicende ispirate ai romanzi di Julia Quinn è ritornata. La libertina Età della Reggenza inglese rivisitata in una chiave più inclusiva è di nuovo in scena. Al centro di questo secondo capitolo della famiglia Bridgerton non c’è più il duca di Hastings, interpretato da Simon Basset, ma il visconte Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey.

A seguire tutto quello da sapere su come vedere Bridgerton 2 gratis su Netflix.

Come vedere Bridgerton 2 su Netflix

La serie tv in costume Bridgerton è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati a Netflix. Se ancora non lo hai fatto, sottoscrivi uno dei tre piani mensili a scelta Netflix, così da vedere in esclusiva in streaming il nuovo capitolo della serie tv di successo internazionale creata da Shonda Rhimes. Inoltre potrai vedere tantissimi altre serie, documentari e film del catalogo Netflix.

Ecco come fare:

Collegati al sito ufficiale Netflix. Digita ora un indirizzo email valido per iniziare il processo di registrazione di un nuovo account Netflix Seleziona uno dei tre abbonamenti a scelta, tra quello base (7,99 euro al mese), standard (12,99 euro al mese) e infine quello premium (17,99 euro al mese), con quest’ultimo avrai la migliore qualità di riproduzione e la possibilità di guardare Netflix contemporaneamente su 4 dispositivi. Imposta il pagamento: carta di credito o di debito, PayPal o codice regalo. Pigia sul tasto Continua per completare la fase di registrazione dell’account. Esegui il login al sito netflix.com con le credenziali appena inserite in fase di registrazione. Se intendi guardare Bridgerton 2 su Smart TV, set-top box o dispositivi mobili (smartphone e tablet), scarica l’apposita applicazione e inserisci al primo accesso le tue credenziali. Trova il riquadro dedicato alla serie tv Bridgerton 2, quindi selezionalo per avviare la riproduzione del video.

Non perdere il nuovo capitolo di Bridgerton 2, da oggi disponibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma Netflix.

