Domenica 27 marzo andrà in onda la ventottesima puntata di Domenica In. Come di consueto, la puntata si suddividerà nella trattazione di più tematiche. Nella fase iniziale verrà dato spazio ai temi un po’ più seri legati alla guerra in Ucraina. Successivamente, invece, non mancheranno le argomentazioni più leggere, in cui la conduttrice intervisterà diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Vediamo, dunque, tutte le anticipazioni della prossima puntata del programma domenicale.

Gli ospiti della puntata del 27 marzo di Domenica In: da Matano a Stefano De Martino

Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 27 marzo rivelano che Mara Venier ospiterà in studio Alberto Matano, con il quale affronterà la delicata tematica legata alla guerra in Ucraina. Nel corso della puntata verranno effettuati dei collegamenti video con la direttrice del TG1 Monica Maggioni e con Giovanna Botteri.

Una volta affrontati questi temi, ci si soffermerà su argomenti decisamente più leggeri. In studio verrà ospitato Shel Shapiro che si cimenterà nell’esibizione del pezzo “L’uomo che sa“. A seguire, poi, con grande gioia da parte del pubblico, ci sarà il ritorno in studio di Stefano De Martino. Il ballerino si lascerà andare ad una lunga intervista con zia Mara. In studio, poi, arriveranno anche altri due protagonisti legati a Stefano, ovvero, Vincenzo De Lucia, che vestirà i panni di Mara, e Francesco Paolantoni.

Il ritorno di Arisa e il momento di cultura con Walter Veltroni

In seguito, poi, tornerà in studio anche Shel Shapiro che spiegherà quali siano le origini del suo nuovo album “Quasi una leggenda“. Nel corso della ventottesima puntata di Domenica In, poi, tornerà anche Arisa, la quale sarà la protagonista dello spazio delle “Canzoni a richiesta”. Successivamente, poi, arriverà Vito Coppola e i due ex protagonisti di Ballando con le stelle si cimenteranno in un’esibizione di ballo.

Per lo spazio dedicato ai libri e alla cultura, invece, Mara Venier ospiterà Walter Veltroni il quale presenterà il suo nuovo libro chiamato “La scelta”. L’intervista, poi, verrà animata anche da alcuni momenti di intrattenimento musicale. Per questo e molto altro non ci resta che attendere la puntata di domenica 27 marzo, sempre a partire dalle ore 14:00 su Rai 1.