Ieri sera, mercoledì 23 marzo, è andata in onda su Sky Uno la finale di Italia’s Got Talent 2022, il talent show targato Sky arrivato quest’anno alla sua dodicesima edizione. Nel corso dell’ultima puntata sono intervenuti come ospiti gli attori Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, i comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario, oltre al giornalista Guido Meda. Ha condotto la serata Lodovica Comello, insieme alla giuria composta da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Elio.

Scopriamo dunque chi ha vinto Italia’s Got Talent 2022: ecco il nome del vincitore e il podio della finale di ieri.

Il vincitore di Italia’s Got Talent 2022

Antonio Vaglica è il vincitore di Italia’s Got Talent 2022. Lo studente di 18 anni originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, ha conquistato il primo posto della finale di ieri sera incantando il pubblico da casa con la sua magnifica voce.

Il vincitore di Italia’s Got Talent è Antonio Vaglica! ⭐️Congratulazioni! 💖#IGT pic.twitter.com/gFjAOIUZzr — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 23, 2022

Fin dalla prima puntata il giovane talento cosentino aveva stregato la giuria del talent, in particolare Elio e Mara. Era stato lo stesso Elio il primo a credere nelle potenzialità di Antonio, regalandogli l’accesso diretto alla finale con il primo Golden Buzzer dell’edizione di quest’anno. Alla luce del risultato della finale, mai scelta dunque fu più azzeccata, con il frontman del gruppo Elio e le Storie Tese che ha dimostrato ancora una volta di avere un fiuto innato per i talenti.

Grazie al successo nell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent, Antonio Vaglica ha vinto il montepremi finale di 100.000 euro. Il giovanissimo artista saprà fare tesoro del premio in denaro appena conquistato per portare avanti la sua carriera nel mondo della musica, che da ieri può dirsi ufficialmente cominciata. La vetrina di un programma come IGT ha già lanciato diversi talenti a livello internazionale, e Antonio ha un dono speciale da poter comunicare alle altre persone.

Il podio finale di Italia’s Got Talent 2022

Antonio Vaglica ha dunque conquistato il primo posto di Italia’s Got Talent 2022. A completare il podio ci sono l’illusionista toscano Francesco Fontanelli, che ha concluso la sua avventura nel talent al secondo posto, e il ballerino sardo non udente Simone Corso, terzo classificato.

Ricapitolando, ecco il podio della classifica finale di Italia’s Got Talent 2022:

Antonio Vaglica (cantante) Francesco Fontanelli (illusionista) Simone Corso (ballerino non udente)

Il racconto della finale di IGT Italia termina qui. Il talent show targato Sky tornerà in onda per la tredicesima edizione il prossimo anno, mentre nel corso delle prossime settimane sarà disponibile in replica in chiaro su TV8.

