Italia’s Got Talent è tornato ad emozionare il pubblico da casa con le esibizioni di super artisti, capaci di portare sul palco performance d’alta scuola e destinate a lasciare i giudici e gli spettatori a bocca spalancata.

Aggiorneremo questo articolo puntata dopo puntata, con i nomi di chi sono i finalisti di Italia’s Got Talent 2022 e pubblicando i video delle migliori esibizioni.

Finalisti di Italia’s Got Talent 2022

Ecco la lista dei concorrenti finalisti dell’edizione di quest’anno di Italia’s Got Talent (in aggiornamento):

Antonio Vaglica

Antonio Vaglica è un cantante di 18 anni originario di Crosia, piccolo comune con meno di 10.000 abitanti della provincia di Cosenza. Sul palco porta la canzone “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che “parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo”. La sua esibizione lascia la giuria senza parole e viene premiata da Elia con il primo Golden Buzzer della settima stagione.

Davide Battista

Davide Battista è uno studente di 14 anni. Attualmente frequenta il secondo anno di liceo linguistico nella città di Napoli. A Italia’s Got Talent ha portato in scena quello che è il suo talento più grande: suonare la tromba in maniera sublime. Nella seconda puntata del talent show targato Sky si esibisce sulle note della canzone “Voce” di Madame, lasciando a bocca aperta giuria e pubblico. Pochi istanti dopo la conclusione della performance, Mara Maionchi gli regala la finalissima.

Federico Martelli

Federico Martelli è un cantautore fuori dal comune. Di sé dice di amare il gusto per lo squilibrio, a conferma della cifra stilistica delle sue esibizioni. Nella terza puntata di Italia’s Got Talent di quest’anno porta sul palco l’inedito “Bello Bello”, dedicato a tutti i datori di lavoro che ogni giorno si sentono superiori ai loro dipendenti. Il ritornello del brano è tanto orecchiabile quanto trascinante, tanto da convincere prima il pubblico e poi la giuria che Federico meriti un posto in finale.

Davide Inserra

Davide Inserra è un ballerino di break dance di 12 anni. Fin dai primi passi e dalle prime acrobazie dimostra di avere un talento fuori dal comune, riuscendo ad abbinare alle incredibili capacità fisiche una tecnica eccellente. Come succede ogni volta che si palesa di fronte a loro un talento speciale, i giudici di Italia’s Got Talent restano senza parole. E quale miglior modo per mostrare questo sentimento se non con il premio della finale? Detto, fatto: Davide Inserra è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini, nonché quarto finalista dell’edizione 2022.

Medhat Mamdouh

Medhat Mamdouh è un musicista egiziano. Segni particolari: al suono del flauto unisce un’innata capacità di beatboxing, con il risultato che l’esibizione sembra più quella di un complesso musicale anzichè di una singola persona. C’è una magia speciale nell’aria, ed è tutto merito di Medhat, premiato inizialmente con quattro Sì dalla giuria. Poi, però, arriva un fuori programma: Frank Matano richiama sul palco il giovane e gli regala l’accesso diretto alla finale di Italia’s Got Talent del 23 marzo.

Simone Corso

Simone Corso è un ballerino di 26 anni. Originario di Cagliari, all’età di quattro anni ha scoperto di essere sordo. Questo però non gli ha impedito di continuare a coltivare quella che era la sua passione più grande fin da piccolo, la danza. Nella quinta puntata, la stessa in cui Frank Matano ha deciso di mandare in finale il musicista Medhat Mamdouh, c’è spazio per un secondo Golden Buzzer: stavolta è la conduttrice Lodovica Comello a voler premiare il talento straordinario del danzatore cagliaritano consegnandogli l’accesso alla finale di Italia’s Got Talent.

Fellon Rossi

Fellon Rossi è un’acrobata professionista, mestiere ereditato dalla famiglia. Dopo una momentanea pausa, in concomitanza con la nascita della figlia, la donna ritorna sui suoi passi lanciando a se stessa una sfida ancora più difficile: diventare l’unica donna in Europa a esibirsi con una balestra. Al termine della sesta puntata di Italia’s Got Talent, la giuria decide all’unanimità di regalarle la finale, premio più che meritato per un’esibizione quantomai adrenalinica e unica nel suo genere.

Holler e Kimberly Zavatta

Holler e Kimberly Zavatta sono due fratelli nati e cresciuti in Spagna (anche se la loro famiglia è italiana) con una passione smodata per il pattinaggio. Intesa e fiducia fuori dall’ordinario sono i due elementi che rendono la loro esibizione a Italia’s Got Talent durante la settima puntata meritevole del Golden Buzzer cumulativo. Per i fratelli Zavatta si apre dunque la porta della finale del 23 marzo, dove proveranno a vincere con un altro dei loro numeri speciali.

Giorgia Fumo

Giorgia Fumo è la nona finalista di Italia’s Got Talent 2022. Nel corso dell’ottava e ultima puntata di Audizioni del talent in onda su Sky Uno si esibisce in un numero di stand-up comedy. La concorrente, che di mestiere analizza i social network, ha voluto dare, a modo suo, un consiglio a tutte le ragazze che vengono lasciate dai loro fidanzati. Il risultato? A fine puntata, la giuria ha deciso in maniera unanime di premiarla con un posto nella finalissima di mercoledì 23 marzo.

Temple London

I Temple London sono due atleti di arti marziali, padre e figlio, con il genitore che ha scelto di tramandare al piccolo di casa i segreti del Kung fu. Federica Pellegrini, al momento di commentare l’esibizione, scherza sul fatto che è come se fosse stata catapultata per un paio di minuti in una puntata di Dragon Ball, il celebre manga giapponese di Akira Toriyama con protagonista Goku e il drago delle sette sfere.

I cinque candidati per gli ultimi due posti della finale del 23 marzo

Al termine dell’ottava e ultima puntata di Audizioni, la giuria di Italia’s Got Talent ha comunicato i cinque candidati agli ultimi due posti rimasti per la finale del 23 marzo:

Lorenzo Maragoni, comico

Umberto e Damiano, cosplayer comici

Bounce Factory, crew

Francesco Fontanelli, mago

Agostina “Cronopia” Mendiola, acrobata comica

Sarà il pubblico da casa con il televoto a decidere gli ultimi due finalisti dell’edizione di quest’anno. I nomi verranno annunciati direttamente nel corso della finalissima di mercoledì prossimo.

