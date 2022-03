In attesa di conferme sui nuovi palinsesti e sui conduttori Mediaset per la prossima stagione, si mormora un futuro pieno di incertezze per Barbara d’Urso. Stando ai rumor, la conduttrice campana potrebbe non essere più al timone di Pomeriggio 5.

Le voci sul futuro di d’Urso

Sulla pagina Instagram di TvBlog, è stato chiesto agli utenti di rivolgere alcune domande. Tra i vari quesiti, c’è anche chi ha chiesto informazioni sul futuro lavorativo di Barbara d’Urso. Anziché glissare, l’account ha lanciato un’indscrezione sulla conduttrice campana:

“Il futuro di Barbara d’Urso dipende da come andrà La Pupa e il Secchione Show”.

Insomma, “Carmelita” se riuscirà a convincere Mediaset con degli ottimi ascolti su Italia1, potrebbe essere confermata al timone di Pomeriggio 5. In caso contrario, “Barbarella” potrebbe uscire di scena nel prossimo palinsesto o comunque potrebbe essere trovata un’altra soluzione.

Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto non c’è ancora nulla di confermato da parte dei vertici di Cologno Monzese e della stessa conduttrice partenopea.

I ringraziamenti della conduttrice

Nonostante sul futuro di Barbara d’Urso circolino voci di un presunto addio a Canale 5, la conduttrice nella giornata di mercoledì 23 marzo ha siglato un vero e proprio record. La puntata di Pomeriggio 5 è stata seguita da 1 milione e 766 mila telespettatori con un share del 15,57%. Durante la messa in onda del contenitore pomeridiano, la conduttrice ha annunciato il ritiro di Flavia Vento da La Pupa e il Secchione Show.

Su Twitter, d’Urso ha pubblicato un messaggio speciale indirizzato ai fan:

“Questo sorriso è per ringraziarvi di tutto l’amore che mi date sempre, ogni giorno, anche con Pomeriggio 5”.

Abbiamo un legame io e voi… E questo sorriso è per ringraziarvi di tutto l’amore che mi date sempre, ogni giorno, anche con #Pomeriggio5 ❤️ pic.twitter.com/6nnWQJ7Ti1 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 24, 2022

