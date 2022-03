Christina Ricci sarà in “Wednesday”, la nuova serie di Netflix che riprende i tratti e la storia del personaggio che rientra nella Famiglia Addams. L’amata e odiata “Mercoledì”. Con il progetto di MGM e Netflix arriva l’attesissima serie TV diretta da Tim Burton su “Wednesday”, ovvero “Mercoledì Addams”. La presenza di Christina Ricci che in passato aveva avuto molto successo con questo personaggio, è stata fortemente richiesta dai fan. Ecco alcune anticipazioni sulla serie Netflix.

Christina Ricci in “Wednesday”

Christina Ricci in “Wednesday” non sarà una versione adulta di Mercoledì, ma avrà un nuovo ruolo.

La protagonista è invece, interpretata da Jenna Ortega. La nota attrice, che in passato aveva messo in scena una delle meglio riuscite Mercoledì Addams di sempre, sembra sia stata ingaggiata dopo l’uscita di scena di Thora Birch. Ricci si troverebbe infatti sul set in Romania, già da diverse settimane.

Il cast di “Wednesday”

“Wednesday” è una storia creata da Al Gough e Mile Millar. Nel cast vi sono Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzman nel ruolo di Gomez. Svelata anche la presenza di Jenna Ortega come Mercoledì Addams e infine, Christina Ricci che interpreterà un ruolo ancora non annunciato.

Quando uscirà “Wednesday”

La data di uscita della serie “Wednesday” non è ancora stata resa nota. A breve vi saranno novità su Netflix e sarà preso reso noto anche il trailer.