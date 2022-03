Scott McCall sta tornando e non manca di ricordarcelo. Ieri sono iniziate le riprese di Teen Wolf The Movie e i protagonisti della fortunata serie tv hanno condiviso le prime immagini dal set. Niente spoiler certo, ma un piacevole ritorno alle atmosfere di una Beacon Hills che pullula di licantropi e creature fantastiche.

Teen Wolf The Movie: la trama

La trama di Teen Wolf The Movie non è mai stata rivelata dal regista o dalla Paramount Plus che produce il film, tuttavia dalle prime immagini sul set si intuisce che le ambientazioni sono sempre nella scuola di Beacon Hills che conosciamo bene.

Teen Wolf The Movie: le prime immagini dal set

È venuto ora il momento di svelare le immagini che i protagonisti hanno condiviso durante le riprese di ieri.

Il celebre coach Bobby Finstock, interpretato da Orny Adams, è apparso in uno dei video, con la sua consueta esuberanza:

Teen Wolf 7 ci sarà?

Una delle domande più in voga tra gli amanti della serie è se ci sarà o meno una settima stagione, magari con una nuova trama focalizzata sulle nuove leve. Secondo Jeff Davis è possibile, ma sarà completamente diversa da quanto visto finora perché diventerà un reboot, come accaduto recentemente per Gossip Girl o 09210.

“Non c’è nessun piano per una stagione 7. Si è parlato di un reboot di Teen Wolf. Sì. Ne ho parlato con MGM che vuole che venga realizzato. Sarebbe un completo reboot. Ogni personaggio, storia o mitologia dello show originale MTV necessiterebbe di un accordo tra MTV e MGM. Non ne so nulla al riguardo”.

Intanto tutte le attenzioni sono per il film previsto per il 2022.