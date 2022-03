Il prossimo 2 aprile Helbiz Live sarà disponibile su Amazon Prime Video Channels. Gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento mensile direttamente all’interno della piattaforma Amazon, di conseguenza l’intera offerta commerciale di Helbiz Live potrà essere acquistata attraverso l’app di Amazon Prime Video, ovunque essa sia presente, dunque su Smart TV, computer, smartphone e tablet.

Prosegue la crescita di Helbiz Live, la piattaforma OTT di Helbiz Media, la società appartenente al gruppo Helbiz, leader nella micromobilità. L’amministratore delegato di Helbiz Media Matteo Mammì ha espresso la propria soddisfazione per la nuova partnership instaurata con Amazon, che garantirà una più ampia diffusione di Helbiz Live nel nostro Paese, sottolineando come l’offerta della piattaforma diventi giorno dopo giorno sempre più ricca di sport internazionali.

A questo proposito, Mammì ha citato il recente accordo con la MLB per la messa in onda degli incontri del campionato di baseball più importante al mondo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tutta l’offerta di Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels

Dal prossimo 2 aprile chi sceglierà di abbonarsi a Helbiz Live mediante Amazon Prime Video Channels usufruirà tramite l’app Prime Video dell’intera offerta della piattaforma streaming di proprietà di Helbiz Media, inclusa la diretta e la differita di tutti i match della Serie B per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (regular season, playoff e playout inclusi, per un totale di 390 partite ogni anno). In più su l’abbonamento di Helbiz Live include i contenuti della NFL e tutta la MLB con quattro partite settimanali live e on demand della regular season e tutti i playoff.