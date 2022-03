Dopo diversi anni di attesa, finalmente a breve arriva il primo teaser di “Avatar 2”, il film di James Cameron in arrivo a dicembre 2022. Si tratta di un teaser dedicato al secondo capitolo del film cult che sarà trasmesso al cinema con “Doctor Strange nel Multiverso della follia”. L’appuntamento negli Stati Uniti arriverà il 6 maggio. Un momento atteso da tutti i fan di Avatar.

“Avatar 2”, le prime indiscrezioni

L’arrivo del teaser di “Avatar 2” sarà il primo sguardo ufficiale al film. Infatti, fino ad oggi la produzione ha svelato solo concept e immagini dal set. Niente di più. Potete immaginare che i fan accaniti sono davvero col fiato sospeso.

La speranza della Disney è di cominciare la promozione con un certo anticipo. Ciò con lo scopo di rendere il film possa diventare un vero e proprio must di questo Natale. Un po’ come era successo per “Spider-Man: No Way Home” lo scorso anno.

I sequel di “Avatar”

Bisognerà attendere ancora per l’uscita di “Avatar 2”, ma intanto si è col fiato sospeso per tutti e quattro i sequel previsti. Infatti, sono in lavorazione dal 2017. Ogni sequel avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. Ma quando potremo iniziare a vedere il teaser? Per quello bisogna attendere solo fino al 6 maggio negli Stati Uniti, come anteprima al cinema per “Doctor Strange nel Multiverso della follia”. Poi le altre date: l’uscita di “Avatar 2” è stabilita per il 16 dicembre 2022. Invece, “Avatar 3” uscirà il 20 dicembre 2023, “Avatar 4” il 18 dicembre 2026 e “Avatar 5” il 22 dicembre 2028.

Ecco le prime indiscrezioni del teaser su Twitter:

Massive news. The biggest entertainment news of the year, arguably: The trailer for AVATAR 2 will debut in front of DOCTOR STRANGE AND THE MULTIVERSE OF MADNESS on May 6th. Source: The Ankler – https://t.co/D4kiWtG1eG pic.twitter.com/jjxrbYig4k — David Chen (@davechensky) March 22, 2022