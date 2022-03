Il televoto dell’Isola dei Famosi 2022 è lo strumento attraverso cui viene sancito il nome del concorrente eliminato ad ogni puntata. Finiscono al televoto i due naufraghi più nominati dal gruppo degli isolani, i quali sono chiamati a motivare sempre la propria scelta durante il tradizionale appuntamento delle nomination.

Al termine di ciascuna puntata, la conduttrice Ilary Blasi apre ufficialmente il televoto da casa. È infatti il pubblico a decidere di settimana in settimana chi eliminare e chi, invece, salvare.

Di seguito una guida completa al televoto dell’Isola dei Famosi di quest’anno: spiegheremo innanzitutto quali sono gli strumenti a disposizione degli utenti per votare, quindi indicheremo il costo e, infine, il regolamento.

Televoto dell’Isola dei Famosi 2022: come si vota

La partecipazione al televoto dell’Isola dei Famosi avviene esprimendo il proprio voto tramite SMS per i clienti di telefonia mobile TIM, Vodafone, Wind3, Poste Mobile, Iliad, Coop e HO.mobile, il sito web isola.mediaset.it, l’app Mediaset Infinity, gli Smart TV e decoder abilitati.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Prima di proseguire entrando nel dettaglio di ciascuna opzione di voto, ricordiamo che alla votazione possono prendere parte soltanto gli utenti maggiorenni.

Voto tramite SMS

Iniziamo con la prima opzione, il televoto tramite telefonia mobile. Chi lo desidera può votare per l’eliminazione o il salvataggio di un naufrago inviando un SMS al numero 477.000.2 al costo di 0,16 euro. scrivendo nel testo del messaggio il codice o il nome del concorrente prescelto. La tariffa rimane la stessa per tutti i principali operatori di telefonia.

Poco dopo l’invio dell’SMS, se ne riceve un altro di conferma dell’avvenuta votazione: è in questo momento che l’utente riceve l’addebito dei 16 centesimi sul conto telefonico (in caso di abbonamento) o sul traffico disponibile (in caso di carta ricaricabile).

Ciascun utente può esprimere fino a un massimo di:

1 voto per ogni televoto di durata inferiore alle 24 ore

3 voti per ogni televoto di durata superiore alle 24 ore

Il regolamento del sito ufficiale isola.mediaset.it chiarisce che il limite complessivo dei voti settimanali è pari a 50 unità.

Voto tramite web

La votazione tramite il sito ufficiale è una valida alternativa al servizio di televoto da telefonia mobile. Per il voto online da computer occorre collegarsi al portale isola.mediaset.it, e da qui selezionare la voce Televoto dal menu. Si viene reindirizzati in una nuova pagina, dove sotto l’intestazione Chi vuoi eliminare compaiono le foto dei naufraghi in nomination.

A questo punto esprimere la propria scelta è un gioco da ragazzi:

Clicca sul cerchio con bordo bianco sotto i nomi dei concorrenti

sotto i nomi dei concorrenti Pigia sul tasto Vota per confermare la scelta

Ogni utente può esprimere fino a un massimo di:

1 voto per ogni televoto della durata inferiore alle 24 ore

3 voti per ogni televoto della durata superiore alle 24 ore

50 voti settimanali

Nota: per votare bisogna accedere con le proprie credenziali all’account Mediaset Infinity. In caso di mancata registrazione, il sistema chiederà di creare un nuovo profilo tramite un indirizzo email o l’accesso al profilo personale di Facebook o Google.

Voto tramite app Mediaset Infinity

L’accesso al servizio di televoto dell’Isola dei Famosi 2022 è offerto anche agli utenti che scelgono di votare dall’app Mediaset Infinity, disponibile gratis su Play Store per gli smartphone Android e App Store per gli iPhone. Come già spiegato poc’anzi, la votazione è permessa solo agli utenti che creano un account Mediaset Infinity, operazione del tutto gratuita.

La procedura da seguire per esprimere il proprio voto usando l’app è molto semplice:

Apri l’app Mediaset Infinity da telefono o tablet

da telefono o tablet Pigia sul pulsante Vota

Seleziona il programma L’Isola dei Famosi

Fai tap su Continua per completare il profilo

per completare il profilo Inserisci i dati anagrafici richiesti sotto l’intestazione Per raccogliere il tuo voto abbiamo bisogno di conoscerti meglio

Tocca il pallino sotto il nome del concorrente che vuoi eliminare

del concorrente che vuoi eliminare Pigia su Vota per confermare

Nota: subito dopo verrà notificata sul display la conferma di avvenuta votazione. In più, l’utente riceverà l’avviso del numero di voti ancora a disposizione per la sessione di televoto in corso.

Ciascun utente ha a disposizione fino a un massimo di:

1 voto per ogni televoto di durata inferiore alle 24 ore

3 voti per ogni televoto di durata superiore alle 24 ore

50 voti settimanali

Voto tramite Smart TV

L’ultima possibilità di partecipare al televoto dell’Isola è tramite Smart TV o decoder abilitati. Anche in questo caso, oltre al requisito indispensabile dell’avere almeno 18 anni di età, il sistema richiede la creazione di un account sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Questi, invece, i passaggi da seguire per votare direttamente dal proprio televisore:

Sintonizzati su Canale 5

Premi il tasto freccia su del telecomando per lanciare l’app Mediaset Infinity

del telecomando per lanciare l’app Mediaset Infinity Accedi alla sezione Televoto

Seleziona il concorrente che vuoi eliminare spostandoti con le frecce del telecomando

che vuoi eliminare spostandoti con le frecce del telecomando Scegli il tasto Conferma voto per confermare il voto appena espresso

per confermare il voto appena espresso Attendi la notifica attraverso cui viene dimostrata la validità del voto

Ogni utente che prende parte al televoto dell’Isola dei Famosi 2022 tramite Smart TV o decoder abilitato può esprimere fino a un massimo di:

1 voto per ogni televoto della durata inferiore alle 24 ore

3 voti per ogni televoto della durata superiore alle 24 ore

50 voti settimanali

Ecco la lista degli Smart TV e Decoder abilitati a Mediaset Infinity:

TV Samsung (dal 2011 ad oggi)

TV LG (dal 2013 ad oggi)

TV Sony (dal 2019 ad oggi)

TV Philips (dal 2019 ad oggi)

TV Panasonic (dal 2019 ad oggi)

TV Hisense (dal 2020 ad oggi)

TV Telefunken (dal 2019 ad oggi)

TV Toshiba (dal 2019 ad oggi)

TV Hitachi (dal 2019 ad oggi)

TV JVC (dal 2019 ad oggi)

TV Schaub Lorenz (dal 2020 ad oggi)

TV Finlux (dal 2020 ad oggi)

Decoder e Set top box (Strong, ADB)

Decoder Sky Q

Quanto costa votare all’Isola dei famosi

Il televoto dell’Isola dei Famosi 2022 tramite telefonia mobile ha un costo di 0,16 euro per ogni voto espresso. La somma viene addebitata sul conto telefonico o sul traffico residuo al momento della ricezione dell’SMS che conferma la votazione da poco effettuata.

In tutti gli altri casi, invece, la votazione è gratuita.

Regolamento de l’Isola dei famosi

Per concludere, diamo un rapido sguardo al regolamento (clicca qui per la versione completa) in particolare soffermandoci su quando i voti sono considerati validi o meno.

La votazione è valida se:

chi vota ha almeno 18 anni

il voto giunge al sistema prima della chiusura del televoto

non si supera il limite massimo di voti disponibili per ogni sessione

l’indirizzo IP del dispositivo usato per votare risiede in Italia

il voto proviene da una sorgente di traffico certificato

Al contrario, il voto è da considerarsi nullo se:

chi vota è ancora minorenne

il voto arriva al sistema soltanto dopo la chiusura del televoto

si supera il limite massimo di preferenze disponibili per ogni sessione

l’indirizzo IP del dispositivo da cui si vota certifica una posizione al di fuori dell’Italia

il voto proviene da una sorgente di traffico anomalo

Rimangono ora altre due precisazioni da fare:

per i voti dichiarati non validi non sono previsti addebiti sul conto telefonico o sul traffico residuo

ogni persona ha la possibilità di esprimere numero massimo di voti pari a: uno se il televoto ha una durata inferiore di 24 ore; tre nell’eventualità il televoto superi la durata di un giorno; 50 votazioni sono invece il limite fissato per ogni settimana

Conclusioni

Ci auguriamo che il nostro approfondimento sul televoto dell’Isola dei Famosi edizione 2022 sia stato utile ed esaustivo, così da permettervi di votare senza esitazioni non appena terminerà una nuova puntata.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come vedere la replica dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022