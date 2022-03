Una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6, la carriera di Soleil Sorge sta decisamente decollando. La ragazza, infatti, è stata subito “assoldata” nel cast de La Pupa e il Secchione Show come opinionista insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. A quanto pare, però, questa sera sbarcherà anche in un altro programma Mediaset, del tutto inaspettato. Ecco di che si tratta.

Ecco in quale programma Mediaset sarà Soleil Sorge

Dopo il Grande Fratello Vip 6 e La Pupa e il Secchine Show, Soleil Sorge sta per approdare in un’altra trasmissione delle reti Mediaset, ovvero, Tiki Taka. Attraverso la pagina di Mediaset Sport, infatti, è stato annunciato che la giovane, nel corso della seconda serata di lunedì 21 marzo, sarà tra gli opinionisti del programma condotto da Piero Chiambretti.

Insieme a lei ci saranno anche, l’opinionista sportivo e tifoso della Juventus Francesco Oppini, il cantante, nonché tifoso sfegatato dell’Inter, Erico Ruggieri e, infine, la tifosa dell’Inter Chiara Giuffrida. Il programma andrà in onda, come di consueto, in seconda serata su Italia 1. Ad ogni modo, a destare particolare sgomento è la presenza della Sorge all’interno di un programma decisamente diverso da quelli a cui il pubblico è abituato.

L’influencer e il suo passato nei programmi sportivi

In ogni caso, la presenza di Soleil Sorge in un programma che parla di sport non è una cosa così anomala. Non tutti, infatti, sanno che la giovane influencer, in realtà, ha cominciato la sua esperienza televisiva proprio in programmi di questo genere. Il giornalista del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia, ha svelato che la ragazza era in pole position per condurre un noto programma di sport calcistico.

Pertanto, Soleil si sta dimostrando una professionista estremamente versatile, in grado di mettersi in gioco e di adattarsi ad ogni circostanza. I fan sono curiosissimi di vedere come se la caverà in queste nuove vesti, pertanto, non ci resta che attendere ancora un po’ di ore per vedere come si comporterà nel corso di questa sua nuova esperienza televisiva.