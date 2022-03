Oggi, sabato 19 marzo, si correranno le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, prima prova del Mondiale 2022. Inizia una nuova era per le monoposto di F1, dopo le modifiche apportate al regolamento. I primi test di quest’anno hanno visto sugli scudi Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, mentre sono apparse più indietro le altre scuderie. Gli appassionati italiani di motori si augurano che il 2022 sia una stagione finalmente positiva per la Rossa di Maranello: ci sperano i dirigenti, ci sperano i piloti ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz, chiamati a riportare la vittoria in Italia dopo un lungo digiuno.

Di seguito gli orari delle qualifiche di Formula 1 di oggi sabato 19 marzo in chiaro e in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e in diretta TV in esclusiva su Sky.

Orari qualifiche Formula 1 Bahrain 2022 oggi su TV8

Le qualifiche ufficiali di oggi del Gran Premio del Bahrain 2022 di Formula 1 saranno trasmesse in differita su TV8 alle ore 21:30.

Il commento della corsa è affidato alla coppia Sky composta dal giornalista Carlo Vanzini e l’ex pilota spagnolo di F1 Marc Genè.

Orari qualifiche Formula 1 Bahrain 2022 oggi su Sky

La diretta TV delle qualifiche della Formula 1 2022 in Bahrain sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 di Sky, alle ore 16:00 di oggi sabato 19 marzo.

Nella stagione passata la pole position andò a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull precedette la coppia Mercedes composta un anno fa Lewis Hamilton e Valterri Bottas (quest’anno sostituito da Russell), rispettivamente in seconda e terza posizione, e il ferrarista Charles Leclerc, giunto quarto. In gara Hamilton tagliò per primo il traguardo precedendo di soli 7 decimi Max. Sul podio anche Bottas, staccato di oltre mezzo minuto dal compagno di squadra.

Dove vedere le qualifiche di oggi 19 marzo della Formula 1 in streaming

Lo streaming delle qualifiche di Formula 1 di oggi del Gran Premio del Bahrain sarà visibile gratis in differita su tv8.it, e live su Sky Go e NOW.

TV8.it è il sito ufficiale del canale televisivo TV8. Per la visione online non è necessario procedere con la registrazione di un account, a differenza di altre piattaforme simili.

Il live streaming disponibile con il servizio Sky Go è usufruibile su Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it), smartphone e tablet. Sui dispositivi mobili occorre scaricare prima l’app Sky Go da Google Play Store e App Store.

L’alternativa a Sky Go è NOW, la piattaforma che consente di vedere l’intera programmazione Sky esclusivamente online. NOW è disponibile su Smart TV, set-top box, computer (nowtv.it), smartphone e tablet. Come Sky Go, anche per la visione di NOW sui device mobili è indispensabile eseguire il download dell’omonima app da Google Play Store e App Store.

