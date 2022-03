Tutto è pronto per la seconda edizione di Scene da un matrimonio. Il programma esordirà su Canale 5 con un doppio appuntamento il 19 e il 20 marzo. Anna Tatangelo vestirà i panni di conduttrice per presentare le coinvolgenti storie dei protagonisti.

In ogni episodio ci si concentrerà su una coppia differente. Si narrerà il loro percorso, iniziando dal momento dell’incontro per arrivare al giorno tanto atteso. Verrà data grande attenzione ai preparativi del matrimonio e al contributo dei familiari.

Scene da un matrimonio, anticipazioni del 19 marzo: un amore di lunga data

C’è grande attesa per il ritorno di Scene da un matrimonio. Il format, infatti, ha sempre avuto un forte impatto sul pubblico. Nel primo appuntamento, Anna Tatangelo esplorerà la storia di Chiara e Andrea. I due sono entrambi cresciuti in un paesino del Salento chiamato Taviano. Il loro incontro è avvenuto in età adolescenziale e, da quel momento, non si sono più lasciati.

Inizialmente, tra loro non c’era alcun rapporto romantico. Erano legati solo da una profonda amicizia, però, con il tempo, si sono resi conto che le cose stavano diversamente. Per consolidare il loro amore hanno deciso di convolare a nozze in una chiesa di Taviano e di festeggiare in un affascinante castello del ‘500. Lo scenario sarà molto suggestivo, soprattutto perché immerso nella meravigliosa campagna salentina.

Scene da un matrimonio, tutte le novità del 20 marzo: incontro inaspettato

Anche la puntata di domenica, stando alle premesse, si dimostrerà all’altezza delle aspettative. Questa volta, Anna Tatangelo rivolgerà la sua attenzione a Valeria e Carmine. A differenza della coppia precedente, quando hanno capito di amarsi, erano già impegnati con altre persone. Il loro percorso non è stato facile, però, dopo aver attraversato mille difficoltà, hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Le nozze avverranno nella chiesa Santissima Maria Annunziata, situata a Tuglie, in provincia di Lecce. Per il ricevimento, invece, hanno scelto di festeggiare in un’abitazione di fine ‘700 dal nome Villa Vergine.