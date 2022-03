Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un’intervista su Nuovo in cui ha fatto alcune confessioni sulla sua vita, sia privata sia professionale. Tra le varie domande non sono mancati riferimenti alla sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci e ai suoi progetti futuri. In merito al matrimonio con Giulia Salemi, invece, vediamo come ha affrontato la questione l’ex velino.

Pierpaolo parla di Elisabetta Gregoraci e di Maria Venier

Nel corso di una recente intervista, Pierpaolo Pretelli ha affrontato diversi temi legati alla sua vita. In primo luogo, gli è stato chiesto di spendere qualche parola sul rapporto con Elisabetta Gregoraci. A tal proposito, il protagonista ha detto di non sentire affatto il bisogno di trattare tale tematica in quanto non c’è assolutamente nulla da dire. Tra loro non c’è mai stato nulla e nulla ci sarà, quindi sarebbe fiato sprecato.

Glissato completamente questo argomento, dunque, il protagonista ha commentato anche la recente dipartita da Domenica In. A tal proposito, il giovane ha spiegato di essere comunque felice dell’esperienza vissuta al fianco di Mara Venier. Pierpaolo ha ammesso che sarebbe stato felice anche se fosse apparso al suo fianco solo per una manciata di minuti.

“Per me è tutto di guadagnato!”

Pretelli e il matrimonio con Giulia, poi i progetti futuri

Successivamente, poi, il protagonista dell’intervista ha parlato di Giulia Salemi. I due attualmente sono estremamente felici insieme, tuttavia, pare non sia ancora in vista un matrimonio. Per sdrammatizzare la questione, Pierpaolo ha detto che, per il momento, i due si limitano ad andare ai matrimoni degli altri.

“Andremo alle nozze di un nostro amico che ha deciso di sposarsi… E cercheremo di prendere al volo il bouquet della sposa!”.

Anche se le nozze non sembrano essere imminenti, l’amore tra i due è davvero tangibile, pertanto, i fan sono felici di vedere una coppia così affiatata. In merito ai progetti futuri, infine, Pretelli ha ammesso di essere molto impegnato in una nuova attività alla radio. Inoltre, pare stia lavorando anche alla realizzazione di uno spettacolo tutto suo.