Arriva su Amazon Prime Video “Shelter”, nuova serie action thriller del tipo young adult. La serie tratta dell’omonimo primo romanzo della saga di Mickey Bolitar scritta da Harlan Coben. Scopriamo insieme anticipazioni, trama e cast della nuova serie.

La trama di “Shelter”

La serie “Shelter” racconta la storia del giovane Mickey che dopo la morte del padre e mentre sua madre è in un centro di riabilitazione, inizia una nuova vita in New Jersey insieme a una zia dal carattere molto difficile insopportabile. Improvvisamente, una vecchia signora inquietante che sembrerebbe essere un fantasma dice a Mickey che suo padre non è morto. Il giovane inizia a mettere in dubbio la sua sanitò mentale fino a che non conosce Ashley Kent. La giovane studentessa in pratica, ha vissuto la sua stessa tragedia familiare: peccato che ad un certo punto, Ashley scompare. Nel portare avanti le ricerche per ritrovarla, scopre che tutto ciò che lei gli ha detto era una bugia. Per trovare la verità deve scavare nel passato della ragazza e della sua famiglia: si troverà in un universo di cospirazioni, bugie e segreti oscuri.

Leggi anche: Codici segreti su Netflix

Il cast di “Shelter”

Scritto da Harlan Coben e da Charlotte Coben e diretto da Patricia Cardoso, nel cast vi sono Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith, Abby Corrigan, Sage Linder e Brian Altemus. Una rosa dunque, di tutto rispetto per una serie ricca di temi per un pubblico di teenager e anche per un pubblico adulto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quando e dove vedere “Shelter”

La serie “Shelter” arriverà sulla piattaforma Amazon Prime Video in streaming prossimamente. Per seguirla, approfittate delle numerose offerte e iscrivetevi.