Mercoledì 16 marzo andrà in onda l’ultima puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. L’appuntamento è previsto, come sempre, su Sky Uno e in streaming su NOW, mentre il martedì sera andrà in onda su TV8. In tale fase, i giudici avranno il compito di scegliere gli ultimi due finalisti, che avranno l’opportunità di accedere alla finalissima del 23 marzo, la quale andrà in onda sempre sulle stesse reti, con la differenza che verrà trasmessa anche in chiaro su TV8. Scopriamo, dunque, che cosa accadrà nel corso di quest’ultimo appuntamento.

Italia’s Got Talent 12, anticipazioni puntata 16 Marzo

Le anticipazioni della puntata del 16 Marzo di Italia’a Got Talent rivelano che tra le esibizioni ci saranno un padre e un figlio, i quali si cimenteranno in una rappresentazione di Kung-fu. A seguire, poi, il palco verrà lasciato ad una rock band di robot, a una crew appassionata di moda e a due atleti i quali si cimenteranno in inaspettate esibizioni su di un trapezio. Per finire, poi, ci sarà anche un monologo dedicato a tutte quella ragazze che, dopo essere state mollate dal proprio ex, hanno difficoltà ad apparire sui social.

Tra tutti i concorrenti della puntata, solamente in due riusciranno a conquistare la giuria e ad aggiudicarsi il passaggio diretto alla finalissima che, come già anticipato, si terrà il 23 marzo. I due vincitori, dunque, si aggiungeranno a tutti coloro i quali hanno conquistato la giuria nel corso delle precedenti puntate.

Il ruolo del pubblico e dei giudici

Ruolo importante, poi, spetterà al pubblico da casa. I telespettatori, infatti, avranno la possibilità di votare la loro esibizione preferita tra le cinque in gara attraverso il sito igt-golden-buzz.sky.it. Alla guida della puntata ci sarà, come sempre, Lodovica Comello, la quale introdurrà Frank Matano, che in questa puntata avrà un compito interessante.

Il protagonista, infatti, si improvviserà anche manager di alcuni concorrenti esponendo le loro ragioni in napoletano. Non mancheranno, poi, gli interventi di Mara Maionchi e di Federica Pellegrini che in queste puntate hanno dato dimostrazione di essere ligie, ma allo stesso tempo molto sensibili. Infine, poi, ci saranno le entrate sagaci e divertenti di Elio.

Per seguire Italia’s Got Talent è necessario avere un abbonamento a Sky.