Domenica 20, su Rai1, andrà in onda il terzo appuntamento di Noi. Le anticipazioni relative ai due nuovi episodio, parlando di Pietro e Rebecca che prenderanno una decisione importante per il loro futuro.

Noi, anticipazioni terza puntata, in onda il 20 Marzo

Domenica 20 andranno in onda due nuovi episodi della fiction televisiva Noi dal titolo “Fratelli” e “Buon Natale”.

Tra i protagonisti del terzo appuntamento, ci sarà Claudio (interpretato da Dario Aita). Il giovane alle prese con la sua prima esperienza teatrale avrà un blocco, tanto che le prove generali saranno un disastro. Per entrare meglio nel suo personaggio, Claudio verrà aiutato da Chiara. Dunque, i due risulteranno essere sempre più vicini.

Per quanto riguarda Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), i due protagonisti saranno alle prese con i problemi di una normale famiglia con figli adolescenti.

Rebecca discuterà con sua madre

Ne secondo episodio di Noi, la famiglia di Pietro e Rebecca e alle prese con il Natale. Di solito, i Peirò trascorrono le festività natalizie con la famiglia di Rebecca ma Pietro non è mai stato d’accordo. Questa volta, però, durante il viaggio la famiglia sarà costretta a rinunciare alla tradizione visto che la macchina avrà un guasto durante il viaggio.

A quel punto la famiglia sarà costretta a trascorrere il Natale in una baita di montagna lontano dai genitori di Rebecca. I festeggiamenti lontani dall’ordinario, porteranno Rebecca a discutere con la mamma. La protagonista di Noi, infatti, sembra non essere più intenzionata a passare le feste dai suoi genitori per trascorrerle solo ed esclusivamente con la sua famiglia.

Il dramma di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino è Rebecca in Noi. L’attrice in un’intervista rilasciata a Elle ha confidato di avere vissuto un dramma simile. Nella serie tv, Rebecca perde il terzo bambino poco dopo averlo dato alla luce. Nelle vita privata, Aurora ha perso sua mamma mentre nasceva il suo quinto figlio.

A tal proposito Ruffino ha affermato:

“La mia vita privata non entra mai nel lavoro, Non uso mai la mia storia o rischio l’effetto opposto”.

Per quanto riguarda il suo compagno di scena, Aurora Ruffino ha speso parole al miele per Lino Guanciale. La diretta interessata ha rivelato di essersi subito sentita a suo agio, perché il “partner di scena” è un personaggio molto generoso:

“C’è stata subito una bella complicità. Non c’è stato bisogno di lavorare sulla chimica”.