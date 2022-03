Stasera, sabato 12 Marzo, “Affari Tuoi Formato Famiglia” andrà in onda su Rai 1 con la quarta puntata. Visibile anche in streaming su Rai Play, a partire dalle 20:35 subito dopo il Tg, la nuova puntata sarà ricca di ospiti. Il gioco dei pacchi in formato famiglia vede alla conduzione Amadeus insieme alla moglie Giovanna Civitillo: si tengono durante la puntata due partite, una normale con un ospite vip e la seconda con concorrenti vip. In entrambi i casi ad aprire i pacchi ci sono persone importanti per chi gioca, familiari o amici. Ma quali saranno gli ospiti della puntata di sabato 12 marzo 2022?

Quali sono gli ospiti del gioco di “Affari tuoi Formato Famiglia”

Stando alle anticipazioni, nella prima partita della puntata di “Affari Tuoi Formato Famiglia” di stasera gioca un concorrente non famoso con la sua famiglia e i suoi amici lo aiuteranno ad aprire i pacchi. Ospiti d’onore in questa partita per il pacco musica saranno Clementino e Tananai. Veri volti cult della musica giovanile, i due allieteranno la serata per la gioia di tutti.

Gli ospiti di “Affari tuoi Formato Famiglia” per i Pacchi Celebrity

Nella seconda parte del gioco di “Affari tuoi Formato Famiglia” nei “Pacchi Celebrity” a giocare è Antonio Cassano. Anche lui accompagnato da parenti e persone care, l’ex calciatore è pronto alla sfida. In questa parte della gara, per il pacco musica vi saranno come ospiti Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Ci sarà da divertirsi.