L’11 marzo, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de Il Cantante Mascherato. Questa edizione, come le precedenti, si sta rivelando ricca di sorprese. Gli ascolti, sempre più alti, continuano a dare ragione alle dinamiche dello show. Inoltre, le performance dei concorrenti stanno suscitando molte emozioni, sia nel pubblico che nella giuria.

Nel nuovo appuntamento, Iva Zanicchi continuerà a far parte dei giudici al posto di Arisa. Inoltre, ci saranno dei duetti sorprendenti grazie alla presenza di Edoardo Vianello, Francesco Facchinetti, e Donatella Rettore. Anche Iva, seppur impegnata nella giuria, avrà modo di esibirsi con uno dei partecipanti.

Il cantante mascherato, anticipazioni 11 marzo: cosa succederà al Pinguino?

Dopo le ultime eliminazioni, in gara sono rimaste nove maschere: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. Nella scorsa puntata, ci sono state diverse polemiche riguardanti Il Pinguino. Edoardo Vianello, a cui era stata affidata questa maschera, ha deciso infatti di ritirarsi dopo la sfida con Il Drago. Per calmare le acque, Milly Carlucci aveva assicurato che la maschera non sarebbe stata eliminata, ma che avrebbe continuato a partecipare tramite un’altra identità misteriosa.

La promessa è stata mantenuta perché, nella puntata di questa sera, potremo assistere a una nuova performance da parte de Il Pinguino. I giudici riusciranno a indovinare il nome di chi si cela al suo interno?

Una novità inaspettata: in arrivo la maschera d’oro

Oltre alle precedenti novità, ci sarà anche una nuova sorpresa che non potrà non sorprendere gli spettatori: la maschera d’oro. Sarà Caterina Balivo a poter usufruire di questa possibilità. La conduttrice avrà modo di smascherare un’identità misteriosa. Nel caso in cui la sua risposta si rivelasse corretta, il nome sotto la maschera verrà subito rivelato, al contrario, il concorrente si classificherà immediatamente per la puntata successiva.

Nell’appuntamento di questa sera, come sempre, saranno due i concorrenti ad abbandonare il gioco. Chi otterrà meno voti, infatti, sarà costretto ad rivelare il proprio volto e a lasciare lo show.