Ancora una volta “Doc 2” è campione di ascolti. La fiction medical che ha come protagonista Luca Argentero, si riconferma ogni giovedì al primo posto per numero di telespettatori. Purtroppo la seconda stagione sta per volgere al termine e giovedì sono andati in onda i penultimi episodi 13 e 14. Cosa accadrà? Vediamo quali sono le prime indiscrezioni sul finale e cerchiamo anche di capire come e quando andrà invece in onda la terza serie della fiction di casa Rai.

Doc 2: le anticipazioni sul finale

Nelle penultime puntate che sono andate in onda giovedì, quasi a chiusura della seconda stagione di Doc, Andrea Fanti ha dovuto affrontare un’altra difficoltà lavorativa ma il peggio deve ancora venire. Di cosa si tratta? È stato anticipato che nelle ultime due puntate della nuova stagione verrà scoperto dall’equipe del dottor Andrea Fanti un nuovo batterio killer. Questa brutta scoperta costringerà tutti i membri del suo staff a una quarantena forzata. A tal punto, Andrea dovrà fare una dolorosa confessione. Sarà per lui il momento di rivangare il passato e questo potrebbe anche costargli il posto da primario di reparto, tanto ambito. A far salire la tensione anche il post di Luca Argentero. Su Twitter ha scritto:

Siamo vicini alla penultima…ma friggo di tensione perché nel finale di stagione succederà qualcosa che…🤯 #DocNelleTueMani2 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) March 7, 2022

La stagione si concluderà 17 marzo e lì avremo le idee più chiare. Intanto, l’appuntamento è fissato già per questa sera in prima serata su Rai 1.

Quando ci sarà la terza stagione di Doc?

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il finale di Doc 2, atteso da tutti i fan, sembra quasi certa la riconferma di una terza stagione di Doc 3. La serie tv ha sbancato e ha ottenuto un successo senza precedenti anche all’estero: molto probabilmente i primi episodi del terzo round inizieranno già alla fine di quest’anno. Non ci resta che aspettare la conferma ufficiale.