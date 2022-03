Sul sito Davide Maggio sono stati svelati i nomi dei conduttori di UnoMattina Estate, programma che andrà in onda nei mesi più caldi in sostituzione di quello invernale. L’anno scorso era stato contraddistinto dalla guida di Giammarco Sicuro e Barbara Capponi. Quest’anno, però, la rete ha deciso di introdurre delle novità. Alla guida del format, infatti, ci sarà una vecchia conoscenza e un volto del tutto inedito. Scopriamo cosa è emerso.

Ecco chi sono i due nuovi conduttori di UnoMattina Estate

Con l’avvicinarsi della bella stagione anche i palinsesti televisivi si apprestano a modificarsi. Per quanto riguarda la Rai, in queste ore sono spuntate delle notizie alquanto interessanti che riguardano UnoMattina Estate. Il programma, infatti, sarà condotto, come sempre, da due presentatori, un uomo e una donna.

Per quanto riguarda il volto maschile, lui è una vecchia conoscenza per i telespettatori, in quanto stiamo parlando di Massimiliano Ossini. Quest’ultimo si era già trovato alla guida del programma nel 2018 in compagnia di Valentina Bisti. Per quanto riguarda il volto femminile, invece, è stata scelta la giornalista del TG 1 Maria Soave. Per lei si tratta di un debutto assoluto all’interno della trasmissione in questione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Altre anticipazioni sulla struttura del format Rai

In merito al format, invece, sono trapelate anche altre informazioni. I vertici dell’azienda, infatti, hanno deciso di suddividere la trasmissione in due blocchi ben distinti. Il primo sarà incentrato essenzialmente nei fatti di cronaca più importanti e seri e questa parte verrà affidata completamente nelle mani della giornalista Rai.

In merito alla seconda parte, invece, essa sarà dedicata ai temi un po’ più leggeri e alla guida ci sarà Ossini. Questa divisione, già presente nella precedente edizione del programma, sarà ancora più netta nella programmazione della stagione che andrà in onda quest’anno.